EU und USA wollen Handelskonflikte beilegen

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die USA und die europäischen Staaten wollen beim Europa-Besuch von US-Präsident Joe Biden enger zusammenrücken.

Die EU und die USA wollen dazu auch ihre Handelsstreitigkeiten dauerhaft beilegen, geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für den EU-USA-Gipfel am Montag hervor. Biden wird die europäischen Staats- und Regierungschefs gleich bei drei Gipfeln treffen: am Wochenende beim G7-Gipfel der wichtigsten westlichen Industriestaaten, am Montag dann in Brüssel beim Nato-Gipfel sowie dem EU-USA-Treffen.

Aus dem Entwurf für das Treffen mit der EU geht hervor, dass etwa die im transatlantischen Handelsstreit unter Präsident Donald Trump erhobenen Zölle auf Stahlprodukte vor dem 1. Dezember aufgehoben werden sollen. Zudem soll der langanhaltende Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing vor dem 11. Juli beigelegt werden. Schließlich bekennen sich beide Seiten dazu, auf transatlantische Handelskonflikte verzichten zu wollen. Die Vorlage sollte noch am Mittwoch bei einem Treffen der Botschafter der 27 EU-Staaten beraten werden. Es wird eine neue Ära der Zusammenarbeit betont.

Bei dem G7-Gipfel in Cornwall geht es auch um eine engere Zusammenarbeit der wichtigsten westlichen Industriestaaten mit Blick auf China. So soll mit Investitionen in Infrastruktur in Entwicklungsländern auch ein Gegengewicht zur chinesischen Seidenstraße-Initiative geschaffen werden. Dieses engere Vorgehen gegenüber China vor allem in der transatlantischen Zusammenarbeit wird auch Thema beim Nato-Gipfel und dann beim EU-USA-Treffen sein.

Abstimmungen soll es auf den G7- und EU-Treffen auch beim Kampf gegen den Klimawandel und die Coronavirus-Pandemie geben. Von G7-Diplomaten wurde dabei betont, dass die von den USA geforderte Freigabe der Impfstoff-Patente wohl keine Rolle spielen werde. Stattdessen gehe es um die Versorgung von Entwicklungsländer mit Impfstoff sowie den Aufbau von Produktionskapazitäten auf anderen Kontinenten.

Der US-Präsident kündigte einen Impfplan für die ganze Welt an. "Ich habe einen, und ich werde ihn verkündigen," sagt Biden, kurz bevor er an Bord der Air Force One ging, um zu seiner Reise nach Europa aufzubrechen - seine erste Auslandsreise als Präsident. Bisher hatten die USA allerdings vor allem die eigene Bevölkerung mit Impfstoff versorgt und Lieferungen in anderen Staaten untersagt. Nachdem die USA eine vergleichsweise hohe Impfquote erreicht haben, hat Biden Änderungen angekündigt.