EU-Verfahren gegen Deutschland wegen Karlsruher EZB-Urteil

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Die EU-Kommission hat wegen eines umstrittenen Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu Staatsanleihenkäufen der EZB ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet.

An die Regierung in Berlin sei ein entsprechendes Schreiben wegen Verstoßes gegen die Grundprinzipien des EU-Rechts gegangen, teilte die Kommission am Mittwoch mit. Die Karlsruher Richter hatten im Mai 2020 die billionenschweren Aufkäufe von Staatsanleihen der Euro-Länder durch die EZB als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Damit hatten sie sich gegen den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gestellt, der Ende 2018 entschieden hatte, dass die Käufe nicht gegen das EU-Recht verstoßen. Im Kern geht es bei dem Konflikt um den Vorrang des Europarechts.

Deutschland habe gegen die Grundsätze der Autonomie, des Vorrangs, der Wirksamkeit und der einheitlichen Anwendung des EU-Rechts verstoßen, erklärte die Kommission. "Nach Ansicht der Kommission stellt das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts einen ernstzunehmenden Präzedenzfall sowohl für die künftige Praxis des Gerichts selbst als auch für die Verfassungsgerichte anderer Mitgliedstaaten dar", so die Brüsseler Behörde. Die Kommission befürchtet, dass die Integrität des EU-Rechts und letztlich auch die europäische Integration beeinträchtigt wird, besonders in Ländern, wo sie bereits ohnehin eine Schwächung des Rechtsstaatsprinzip bemängelt. Sie ist in diesem Zusammenhang etwa schon seit längerem über die Entwicklung in Polen und in Ungarn besorgt.

Die Grünen begrüßten das Vorgehen der Kommission. Die Karlsruher Richter hätten mit ihrer Entscheidung die Letztinterpretationskompetenz für europäisches Recht durch den EuGH in Zweifel gezogen, erklärten die Europapolitikerin Franziska Brantner und die Finanzexperten Lisa Paus. "Die entscheidende Frage ist, was im europäischen Rechtssystem passiert, wenn dieses Vorgehen Schule macht," führten sie aus.

AUCH NACH JÜNGSTEM RICHTERSPRUCH KONFLIKT NICHT BEIGELEGT

Mit dem nun beginnenden Auskunftsersuchen muss sich Deutschland zunächst innerhalb einer Frist von zwei Monaten äußern. Kann der Streit nicht gelöst werden, könnte er schließlich vor dem EuGH landen, der eine Geldstrafe gegen Deutschland verhängen kann.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2020 in seinem Urteil gefordert, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Verhältnismäßigkeit der Staatsanleihenkäufe nachweisen müsse. Ansonsten sei es der Bundesbank untersagt, an dem billionenschweren, "PSPP" genannten Anleihenkaufprogramm teilzunehmen. Der EZB-Rat hatte daraufhin Dokumente für die Bundesregierung und den Bundestag freigegeben, mit denen die Verhältnismäßigkeit belegt werden sollte. Der Bundestag bestätigte schließlich im Juli 2020 mit deutlicher Mehrheit, dass die Karlsruher Richtervorgaben umgesetzt worden seien.

Kürzlich gab das Bundesverfassungsgericht endgültig grünes Licht für die PSPP-Käufe. Damit kann die EZB auch in Zukunft mit dem Programm planen, für das die Teilnahme der Bundesbank angesichts des Gewichts Deutschland im Euro-Raum besonders wichtig ist. Allerdings ist auch mit diesem Richterspruch aus Karlsruhe die Frage des Vorrangs des EU-Rechts noch nicht geklärt.