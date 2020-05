EU verlängert Sanktionen gegen Assad-Regime

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad um ein weiteres Jahr verlängert. Begründet wurde dies am Donnerstag in Brüssel mit anhaltend gewaltsamer Unterdrückung der Zivilbevölkerung. Zuletzt waren davon 273 Einzelpersonen und 70 Unternehmen betroffen. Die Strafen sehen Kontosperrungen, Handelsbeschränkungen und Einreiseverbote in EU-Länder vor. Zudem gibt es Wirtschaftssanktionen wie ein Einfuhrverbot für Öl aus Syrien.

Der Bürgerkrieg in Syrien dauert bereits seit 2011. Nach Schätzungen starben mehr als 400 000 Menschen. Alle Versuche, einen politischen Übergang auf den Weg zu bringen, sind bislang gescheitert. Die Regierung Assad kontrolliert mittlerweile wieder einen sehr großen Teil des Landes./aha/DP/fba