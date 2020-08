EU-Verteidigungsminister treffen sich in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister der 27 EU-Mitgliedstaaten kommen am Mittwoch zu einem informellen Treffen in Berlin zusammen. Zu dieser ersten persönlichen Konferenz seit Beginn der Corona-Pandemie haben Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell eingeladen.

In zwei Arbeitssitzungen und bei einem Arbeitsessen wollen die Verteidigungsminister unter anderem über den geplanten strategischen Kompass für die EU beraten, an dessen Anfang eine Bedrohungsanalyse stehen soll. Der Kompass soll erstmals die strategischen, sicherheitspolitischen Ziele der Europäischen Union formulieren und die Gemeinschaft auf diesem Feld reaktions- und handlungsfähiger machen.

In den Beratungen wird voraussichtlich auch der gefährliche Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Seegebiete im Mittelmeer ein Thema sein. Der Streit zwischen den beiden Nato-Partnern hatte sich an türkischen Erdgaserkundungen vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer entzündet und ist in den vergangenen Wochen immer weiter eskaliert. Außenminister Heiko Maas hatte erst am Dienstag bei einem Besuch in Athen gewarnt, die Lage habe sich zu einem "Spiel mit dem Feuer" entwickelt. Unbedingt nötig sei jetzt Deeskalation.

Auch die Lage in Mali nach dem Militärputsch in der vergangenen Woche dürfte bei dem informellen Treffen, bei dem es keine Beschlüsse geben wird, zur Sprache kommen. Das Bundesverteidigungsministerium schließt nicht aus, dass die putschenden Einheiten der malischen Armee zuvor von der EU ausgebildet wurden. Im Rahmen der Mission EUTM (European Union Training Mission), an der sich auch die Bundeswehr beteiligt, werden die malischen Streitkräfte trainiert. Sie sollen so in die Lage versetzt werden, selbst Verantwortung für die Sicherheit ihres krisengeschüttelten Landes zu übernehmen./sk/DP/nas