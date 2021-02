EU verurteilt Machtübernahme des Militärs in Myanmar

Paris (Reuters) - EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilt die Machtübernahme des Militärs in Myanmar.

Er forderte am Montag die Freilassung aller Festgenommenen. Die Armee in dem südostasiatischen Staat hat Regierungschefin Aung San Suu Kyi und weitere hochrangige Mitglieder der Regierungspartei NLD "wegen Wahlbetrugs" festgesetzt. "Das Ergebnis der Wahlen muss respektiert und demokratische Prozesse müssen wiederhergestellt werden", forderte Michel in einem Tweet.