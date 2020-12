EU will Airlines ehrgeizige Vorgaben bei nachhaltigen Kraftstoffen machen

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission will zur Erreichung der Klimaziele den Fluggesellschaften striktere Vorgaben beim Treibstoffverbrauch machen.

Die Behörde arbeitet an ambitionierten Vorgaben, wie viel nachhaltigen Treibstoff Airlines künftig mindestens verwenden müssen. Damit man die Klimaziele erreichen könne, müssten die Emissionen aus dem Verkehrssektor deutlich sinken, sagte Kommissions-Vize-Präsident Frans Timmermans, der auch für den "Green Deal" auf EU-Ebene zuständig ist, am Mittwoch. Zuletzt hatte es in einem Entwurf noch geheißen, dass Airlines bis 2030 auf einen Anteil von fünf Prozent bei "erneuerbaren und kohlenstoffarmen Verkehrskraftstoffen" kommen sollten. Dieser Wert sollte auf rund 60 Prozent bis 2050 steigen. Beide Ziele wurden aus der finalen und veröffentlichten Version gestrichen.

Timmermans sagte, die Kommission beabsichtige nun, sich beim nachhaltigen Flugkraftstoffverbrauch höhere Ziele zu setzen. "Wir werden später mit einem ehrgeizigen Vorschlag herauskommen, weil wir dachten, wir könnten es besser machen als das, was im ursprünglichen Entwurf geschrieben stand", sagte Timmermans. Nachhaltige Flugkraftstoffe sind deutlich teurer als das herkömmliche Kerosin und haben nur einen Anteil von weniger als einem Prozent am Kraftstoffverbrauch der europäischen Luftfahrt. Timmermans äußerte sich bei der Vorstellung von Plänen der EU-Kommission, wie sich Maßnahmen rund um die Klimapolitik auf den Verkehr auswirken.