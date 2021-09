EU will Einreisebeschränkungen für Vertreter von Belarus verschärfen

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union will die Einreise-Beschränkungen für Vertreter des belarussischen Staates als Vergeltung für den wachsenden Druck auf die Außengrenzen verschärfen.

Die Regierung in Minsk animiere Migranten, über ihr Staatsgebiet in die EU einzureisen, um damit diese zu destabilisieren, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Mittwoch vor Journalisten. Dem Präsidenten Alexander Lukaschenko wird vorgeworfen, gezielt Migranten etwa aus Irak einfliegen zu lassen, um sie dann über die Grenze zu Litauen oder Polen in die EU abzuschieben.

Hintergrund ist offenbar, dass die beiden EU-Staaten Oppositionelle aus Belarus aufgenommen haben. Zudem hat die EU Sanktionen gegen Belarus wegen der Niederschlagung der Proteste nach der umstrittenen Wiederwahl Lukaschenkos im vergangenen Jahr erlassen. Die Opposition wirft dem Präsidenten Wahlfälschung vor.