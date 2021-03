EU will Forschung mit zehn Milliarden Euro fördern - Startups im Blick

Berlin (Reuters) - Die EU-Kommission will Innovationen mit einer besseren Förderung den Weg ebnen.

Dafür werde das European Innovation Council (EIC) geschaffen und mit mehr als zehn Milliarden Euro ausgestattet, kündigte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag an. "Es gibt nun einen Fonds, um kleine und mittelgroße Unternehmen zu unterstützen, die an bahnbrechenden Innovationen arbeiten", sagte Vestager. Es sei eine Möglichkeit, Forschungsresultate in Geschäftsmodelle umzumünzen. Allein im laufenden Jahr können demnach mehr als 1,5 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, um Startups zu finanzieren.

Es gehe auch darum, die technologische Souveränität Europas zu stärken und die vielversprechendsten Startups beim Wachstum zu unterstützen, sagte EU-Innovationskommissarin Mariya Gabriel. In der Pilotphase von 2018 bis 2021 hat der EIC, der auf dem Förderprogramm Horizon 2020 aufsetzt, rund 5000 kleine Unternehmen und Startups mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro unterstützt.

"Wir schauen uns vor allem Firmen an, die an tiefgreifenden Technologien arbeiten", sagte Kerstin Bock, die im EIC-Investmentkomittee sitzt, zu Reuters. Dem Gründungsmitglied des Technologiefestivals TOA zufolge können jeweils zwischen 500.000 Euro und 15 Millionen Euro investiert werden. "Der EIC hat geduldigeres Kapital als andere Wagniskapitalgeber."