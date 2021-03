EU will Sanktionen gegen Militär-Machthaber in Myanmar beschließen

Brüssel/Berlin (Reuters) - Die EU-Außenminister wollen Sanktionen gegen Mitglieder der Militärregierung in Myanmar beschließen.

Das kündigten der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und Bundesaußenminister Heiko Maas am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister an. Borrell kündigte an, dass Sanktionen gegen elf Personen verhängt würden. Diese seien an dem Militärputsch am 1. Februar und an der blutigen Niederschlagung der Proteste in den vergangenen Wochen beteiligt gewesen. Die Gewaltexzesse seien nicht akzeptabel, die Zahl der Morde unerträglich, sagte Maas nach seiner Ankunft in Brüssel. "Wir werden nicht umhinkommen, Sanktionen zu verhängen", fügte er hinzu. Aber diese sollten gezielt seien. "Wir wollen nicht die Bevölkerung in Myanmar mit Sanktionen bestrafen, sondern diejenigen, die dort in eklatanter Weise Menschenrechte verletzen." Die EU hat bereits ein Waffenembargo gegen Myanmar verhängt sowie einzelne Sanktionen gegen Militärs seit 2018.

Auch am Wochenende hatte es erneut Demonstrationen gegeben. Am Samstag waren mindestens vier Personen bei Protesten getötet worden. Die Zahl der Getöteten seit dem Putsch ist damit nach Angaben von Bürgerrechtlern auf 247 gestiegen.