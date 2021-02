EU will von Briten mehr Zeit für Ratifizierung von Brexit-Handelspakt

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union will Großbritannien um zwei Monate mehr Zeit zur Ratifizierung des Brexit-Handelsabkommens bitten.

Die EU-Kommission teilte am Mittwoch mit, sie habe einem Vorschlag zugestimmt, eine Verlängerung der vorläufigen Anwendung des Abkommens bis zum 30. April zu beantragen. Man brauche mehr Zeit, um das Abkommen in allen 24 EU-Sprachen für die Prüfung durch das EU-Parlament und die Regierungen der Mitgliedstaaten im EU-Rat bereitzustellen. Großbritanniens ehemaliger Brexit-Verhandlungsführer David Frost hatte bereits am Dienstag gesagt, er wisse von einem solchen Vorhaben der EU, sei aber nicht begeistert davon.

Der Pakt war nach langen Verhandlungen am 24. Dezember vereinbart worden und soll die beiderseitigen Handelsbeziehungen nach dem britische EU-Ausstieg regeln. Er wird seit dem 1. Januar vorläufig angewendet. Ursprünglich war die Ratifizierung bis Ende Februar vorgesehen.