EU zahlt neue Finanzhilfen an Ukraine aus

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union zahlt weitere 500 Millionen Euro Finanzhilfe an die Ukraine aus. Wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte, soll das Land zudem 1,2 Milliarden Euro Soforthilfe zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie erhalten. Zu den Bedingungen für das neue 500-Millionen-Euro-Darlehen gehören Fortschritte bei der Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche sowie Reformen in der öffentlichen Finanzverwaltung.

Mit der neuen Auszahlung erhöht sich der Betrag, den die EU der Ukraine seit 2014 in Form von sogenannten Makrofinanzhilfen (MFA) zur Verfügung gestellt hat, auf 3,8 Milliarden Euro. Dies ist der höchste MFA-Betrag, den die EU einem einzelnen Partnerland bereitgestellt hat. Mit dem Geld soll der Reformkurs unterstützt werden. Die Ukraine leidet noch immer stark unter dem Konflikt mit prorussischen Separatisten im Osten des Landes./aha/DP/stw