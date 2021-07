EuGH - Kopftuchverbot am Arbeitsplatz kann rechtens sein

Brüssel (Reuters) - Firmen können nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs muslimischen Mitarbeiterinnen unter bestimmten Bedingungen das Tragen von Kopftüchern untersagen.

Das Verbot von sichtbaren Ausdrucksformen politischer, weltanschaulicher oder religiöser Einstellungen am Arbeitsplatz könne rechtens sein, wenn der Arbeitgeber Kunden gegenüber das Bild der Neutralität vermitteln oder Streitigkeiten vermeiden wolle, hieß es am Donnerstag in der Entscheidung des Gerichts. Geklagt hatten zwei Frauen aus Deutschland - eine Kita-Mitarbeiterin und eine Angestellte in einem Drogeriemarkt. Sie hatten anfangs keine Kopftücher getragen, sich nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit aber dazu entschlossen. Ihre Arbeitgeber hatten ihnen das Tragen des Kopftuchs am Arbeitsplatz verboten.