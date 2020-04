EuGH - Polen muss sofort Disziplinarkammer für Richter aussetzen

Warschau (Reuters) - Die polnische Regierung hat im Streit mit der EU-Kommission über ihre umstrittenen Justizreformen erneut eine Niederlage erlitten.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) ordnete am Mittwoch eine sofortige Aussetzung einer Disziplinarkammer für Richter an, weil diese nicht unabhängig sei. Damit werde europäisches Recht verletzt. Die Entscheidung geht auf einen Antrag der EU-Kommission zurück. Eine Stellungnahme der polnischen Regierung lag zunächst nicht vor. Vize-Justizminister Sebastian Kaleta sprach dem EuGH auf Twitter das Recht ab, auf diese Weise in die Verfassungsorgane der Mitgliedsstaaten einzugreifen. Dies sei eine Verletzung der polnischen Souveränität.

Die rechtskonservative und euroskeptische polnische Regierung ist wiederholt mit der EU-Kommission wegen umstrittener Justizreformen aneinandergeraten. Im November kassierte das EuGH eine Senkung des Pensionsalters für Richter wie auch die Einführung eines unterschiedlichen Pensionsalters für Männer und Frauen in der Justiz. Die Kommission wirft Polen vor, die Unabhängigkeit der Gerichte zu untergraben und damit den Rechtsstaat abzubauen. Die polnische Regierung argumentiert, sie wolle die Effizienz des Justizsystems verbessern.