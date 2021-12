Refinanzierung stößt bei Banken und institutionellen Anlegern auf reges Interesse

Langfristige, an Nachhaltigkeit gebundene Infrastrukturfinanzierung bewirkt weitere Angleichung der ESG-Kriterien und der finanziellen Rahmenbedingungen von euNetworks

euNetworks Holdings Limited („euNetworks“), ein westeuropäisches Breitbandinfrastruktur-Unternehmen, meldete heute, dass es die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie die Aufnahme nicht beanspruchter, zugesagter Kreditmöglichkeiten in erheblicher Höhe zur Finanzierung des Baus und der Entwicklung von kritischen Bandbreiteninfrastrukturen der nächsten Generation in Europa abgeschlossen hat. Mit dieser neuen langfristigen Lösung für die Infrastrukturfinanzierung werden Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt 760 Mio. Euro bereitgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211209005569/de/

Brady Rafuse, CEO of euNetworks (Photo: Business Wire)

euNetworks baut und investiert in Stadt- und Langstrecken-Glasfasernetze, um die wichtigsten Rechenzentren und Rechenzentrums-Knotenpunkte im Vereinigten Königreich und in Europa miteinander zu verbinden. Das Unternehmen besitzt und betreibt Deep-Fiber-Netze in 17 Städten und betreibt außerdem ein hochdifferenziertes Langstreckennetz, das sich mittlerweile über 15 Länder erstreckt. Die jüngsten Investitionen in Super-Highways auf Langstrecken zeugen vom Engagement von euNetworks, den künftigen internationalen Bandbreitenbedarf in Europa zu decken. Das Unternehmen baut weiterhin einzigartige Verbindungen, erschließt neue Wege unterschiedlicher Art und erweitert seine Reichweite auf wichtige Standorte von Hyperscale-Rechenzentren, Rechenzentrumsclustern und Netzwerkaggregationspunkten. Diese Investitionen fördern das weitere Wachstum des Unternehmens und werden durch die Kapazitätsanforderungen der Kunden von euNetworks vorangetrieben.

Die Refinanzierung stieß bei Kreditgebern aus dem Infrastrukturbereich, bei denen es sich sowohl um Banken als auch um erstklassige institutionelle Anleger handelt, auf reges Interesse, was für die starken Infrastrukturmerkmale von euNetworks spricht. Es handelt sich um eine an Nachhaltigkeit gebundene Fremdfinanzierung, die auf wichtige soziale und ökologische Leistungsziele ausgerichtet ist, die im Einklang mit der ESG-Politik von euNetworks stehen. Die Finanzierung umfasst eine umfangreiche zugesagte revolvierende Investitionsfazilität zur Unterstützung künftiger organischer Wachstumschancen und künftiger Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen. In diesem Zusammenhang entsteht eine langfristige Finanzierungsplattform der 16 Investoren Allianz Global Investors, AXA IM Alts, Edmond de Rothschild AM BRIDGE, MEAG, Schroders Capital, Vantage Infrastructure, Banco de Sabadell, DNB (UK) Limited, Export Development Canada (EDC), Intesa Sanpaolo, Lloyds Bank, National Australia Bank, National Westminster Bank plc, NIBC, Santander sowie Royal Bank of Canada.

„Diese Refinanzierung versetzt uns in die Lage, in Kooperation mit unseren Kunden weiter zu wachsen, weiterhin in neue Technologien zu investieren und unsere Netzpräsenz weiter auszubauen“, so Brady Rafuse, Chief Executive Officer von euNetworks. „Dass wir durch diesen Vorgang ein hohes Maß an Liquidität zur Verfügung gestellt bekommen, spiegelt auch wider, welch leistungsstarke Angebote und welche starken Kernmerkmale euNetworks im Infrastrukturbereich vorweisen kann. Wir freuen uns sehr, dass diese Fremdkapitalaufnahme eine Gelegenheit darstellte, unser Engagement für die Nachhaltigkeit durch die Einbeziehung von ESG-bezogenen KPIs zu untermauern. Wir möchten unseren Kreditgebern für deren Unterstützung beim weiteren Ausbau und Einsatz der Glasfasernetzinfrastruktur in Europa danken.“

„Es mangelt nicht an überzeugenden Kapitalmöglichkeiten in Europa. Diese neue langfristige Infrastrukturfinanzierung wird es euNetworks ermöglichen, seine herausragende Position in der Region zu nutzen, um weiteres organisches Wachstum zu fördern“, so Brian McMullen, Senior Managing Director von Stonepeak. „euNetworks ist das am schnellsten wachsende Glasfaserunternehmen in Europa und hebt sich weiterhin in einer zunehmend vernetzten Gesellschaft hervor, in der bestimmte Backbone-Glasfasernetze die digitale Infrastruktur stützen. Das Unternehmen leistet nach wie vor hervorragende Arbeit. Wir werden es auch weiterhin auf seinem Erfolgsweg unterstützen und in angemessenem Tempo Kapital einsetzen.“

euNetworks wurde von RBC Capital Markets (Finanzierungsberatung) und von Allen & Overy (Rechtsberatung) beraten. Die Kreditgeber wurden von Latham & Watkins beraten.

Über euNetworks

euNetworks, ein Anbieter von Breitbandinfrastruktur, besitzt und betreibt 17 glasfaserbasierte Metronetze, die über ein Hochleistungs-Backbone miteinander verbunden sind, welches durch 51 Städte in 15 europäischen Ländern verläuft. Das Unternehmen ist führend auf dem Markt für Rechenzentrumsanbindungen und vernetzt inzwischen mehr als 455 Rechenzentren direkt. Darüber hinaus ist euNetworks ein führender Anbieter von Anbindungen an die Cloud und bietet ein zielgerichtetes Sortiment an innerstädtischen und Langstreckendiensten an, darunter Dark-Fiber-, Wellenlängen- und Ethernet-Services. Kunden aus der Handels-, Finanz-, Content-, Medien- und Mobilfunkbranche sowie Rechenzentren und Großunternehmen profitieren von dem herausragenden Bestand an Glasfaser- und Leerrohrnetzen von euNetworks, die auf hohen Bandbreitenbedarf zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

Über Stonepeak

Stonepeak ist eine führende auf Infrastruktur und Sachwerte spezialisierte alternative Beteiligungsgesellschaft. Sie verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 39 Mrd. US-Dollar. Stonepeak investiert weltweit in defensiv agierende, wertbeständige Unternehmen, um Wertschöpfung für seine Investoren und Portfoliounternehmen zu erzielen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaften auszuüben, in denen das Unternehmen tätig ist. Stonepeak finanziert Investmentvehikel mit den Schwerpunkten Private Equity und Kredite. Das Unternehmen stellt Kapital, operative Unterstützung und partnerschaftliches Engagement bereit, um ein nachhaltiges Wachstum der Investitionen in den Zielsektoren Kommunikation, Energiewende, Strom und erneuerbare Energien, Transport und Logistik sowie Wasser zu erzielen. Stonepeak hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Niederlassungen in Austin (USA), Hongkong, Houston (USA) und Sydney (Australien). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://stonepeakpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211209005569/de/

Ansprechpartner bei euNetworks:



Hannah Britt | Senior Director, Marketing & IR | euNetworks



hannah.britt@eunetworks.com (E-Mail)

| Tel. +44 7717 896 446 (mobil)

Ansprechpartner bei Stonepeak:



Kate Beers | Stonepeak



beers@stonepeak.com (E-Mail)

| Tel. +1 (646) 540-5225 (Festnetz)