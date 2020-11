Euphorie am deutschen Aktienmarkt schwindet

Die Euphorie am deutschen Aktienmarkt hat merklich nachgelassen. Anleger waren wohl in Sachen Corona-Impfstoff bisher zu sorglos, so ein Analyst. Ähnlich sieht es auch an der Wall Street aus. Die Deutsche Post hat gute Nachrichten für ihre Kunden.

Zugehörige Wertpapiere: DE000ENAG999, DE0008404005, DE0008430026, DE0005810055, DE0005552004, DE0008469008, US2605661048,