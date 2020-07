EUR/CHF: Starker Wochenauftakt

Seit dem Test des ehemals festgelegten Wechselkurses die Schweizer Nationalbank von 1,20 CHF aus Mitte 2018 befindet sich der Schweizer Franken in einem Aufwärtstrend oder der Euro gemessen am aktuellen Chart im Abwärtstrend. Die Trendrichtung könnte jedoch aufgrund der jüngsten Entwicklungen schon bald wechseln, im Bereich von rund 1,05 CHF scheint das Paar einen tragfähigen Boden gefunden zu haben und konnte in einer ersten Erholung an 1,0915 CHF und somit den mittelfristigen Abwärtstrend zulegen. Ein Ausbruch ist zwar noch nicht gelungen, deutet sich aber aufgrund der dynamischen Kursentwicklung durchaus an. Aus technischer Sicht muss ein höheres Hoch, als das aus Anfang Juni her, damit die Minimalanforderung an eine dreiwellige Kursbewegung erfüllt wird. Dies würde jedoch einen Ausbruch nach sich ziehen können, der durchaus für den Aufbau von Long-Positionen sogar auf dem aktuellen Kursniveau attraktiv erscheint.

Drei oder fünf Wellen?

Zunächst einmal stellt der 50-Wochen-Durchschnitt verlaufend bei 1,0777 CHF einen Widerstand dar, kurzfristige Long-Positionen können darüber mit einem Ziel bei 1,0900 CHF aufgebaut werden. Übergeordnet muss aus technischer Sicht jedoch ein höheres Hoch, als das aus Juni etabliert werden. Für ein mustergültiges Kaufsignal müsste der Euro jedoch auf Wochenschlusskurs Basis mindestens über seinen mittelfristigen Abwärtstrend sowie die Kursmarke von 1,0915 CHF zulegen. Weitere Ziele ließen sich dann bei 1,1059 und 1,1184 CHF ableiten und gewinnbringend beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF7FVJ nachhandeln. Sollte das Kartenhaus jedoch unerwartet zusammenbrechen und das Paar EUR/CHF wieder unter das Niveau von 1,0600 CHF zurücksetzen, müssten sich Anleger auf einen Test von 1,0606 CHF einstellen. Der weitere Werdegang müsste sich in entsprechenden Kursmustern erst noch zeigen.

EUR/CHF (Wochenchart in CHF) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0835 // 1,0859 // 1,0915 // 1,1059 Unterstützungen: 1,0720 // 1,0699 // 1,0624 // 1,0606

Fazit

Der Euro gegenüber dem Schweizer Franken hält für kurzfristig sowie mittelfristig orientierte Anleger Chancen bereit. Oberhalb des EMA 50 kann mit einem Anstieg an die Kursmarke von 1,0900 CHF gerechnet werden. Mittelfristig und nach einem positiven Kaufsignal sowie Ausbruch über den bestehenden Abwärtstrend bestünde die Chance dann bis an 1,1059 CHF zuzulegen. Entsprechend dürfte der vorgestellte Schein in der ersten Phase bei 5,59 Euro notieren, bei vollständiger Strategieumsetzung ist ein Ziel von 6,75 Euro im Schein anzuvisieren. Die mögliche Rendite-Chance bis zum ersten Ziel beläuft sich hierbei auf ganze 87 Prozent. Eine engmaschige Beobachtung sollte jedoch nicht ausbleiben, obwohl der Euro gegenüber zahlreichen anderen Paaren wieder deutlich aufwertet.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF7FVJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,97 - 2,99 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1,0478 CHF Basiswert: EUR/CHF KO-Schwelle: 1,0478 CHF akt. Kurs Basiswert: 1,0777 CHF Laufzeit: Open end Kursziel: 5,59 Euro Hebel: 33,4 Kurschance: + 87 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.