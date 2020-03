EUR/GBP: Harter Widerstand

Das Währungspaar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) befindet sich seit Mitte Februar in einer extrem steilen Rallye, innerhalb dessen das britische Pfund gut 14,6 Prozent an Wert verloren hatte. Kurzfristig ist das Paar jedoch an seine Grenzen gestoßen, die Höchststände aus 2019 dürften kein leichtes Spiel für bullische Marktteilnehmern werden.

Insgesamt beherrscht die letzten zwei Jahre eine ausgeprägte Seitwärtsspanne das Handelsgeschehen bei EUR/GBP, auf der Unterseite wird der Wert um 0,8315 GBP, auf der Oberseite bei 0,9324 GBP begrenzt. An diese Begrenzungen hält sich das Paar bravourös, nach einem Doppeltief zum Jahreswechsel schossen die Notierungen an die obere Begrenzung hoch und pausieren dort ihren vorherigen Kursanstieg nun aus.

Gut möglich, dass der Euro zum britischen Pfund zeitweise an Wert verliert, dies würde im Chatverlauf eine eindeutige Konsolidierung zur Unterseite bedeuten und eröffnet kurzfristige Handelsansätze. Als Einstiegsbedingung für ein derartiges Investment sollte allerdings das Niveau von mindestens 0,92 GBP nachhaltig unterschritten werden. Dann ließen sich kurzfristige Konsolidierungsmarken um 0,90 GBP, darunter an der Unterstützung aus Ende 2019 um 0,8920 GBP ableiten.

Kommt das dagegen zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 0,9335 GBP, dürfte sich die seit Mitte Februar anhaltende Rallye weiter in Richtung 0,9500 GBP, darüber sogar an 0,9710 GBP entsprechend ausweiten.

EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,9324 // 0,9354 // 0,9387 // 9,9434 // 0,9462 // 0,9499 Unterstützungen: 0,9288 // 0,9244 // 0,9213 // 0,9190 // 0,9137 // 0,9091

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.