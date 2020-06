EUR/GBP: Kaufsignal aktiviert

Nachdem EUR/GBP im ersten Quartal zeitweise bei 0,9499 GBP notiert hatte, wurde der vorherige und äußerst starke Anstieg bis Anfang April abwärts korrigiert und führte auf ein Verlaufstief von 0,8671 GBP abwärts. Dabei konnte sich der Wert im Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracement mit stabilisieren und wieder zur Oberseite abdrehen. Die darauf folgende Erholungsbewegung stockte jedoch im Bereich der Widerstandszone um das 61,8 % Fibo von 0,9033 GBP. Diese Widerstandszone konnte bereits in der abgelaufenen Woche dynamisch überwunden werden, wodurch nun ein regelkonformes Kaufsignal vorliegt und weitere Gewinne der Gemeinschaftswährung stark anzunehmen sind.

2019/2020‘er Hochs im Fokus

Der auf Wochenbasis erfolgreiche Ausbruch über die Widerstandsmarke von 0,9033 GBP hat zeitweise Aufwärtspotenzial an 0,9175 GBP freigesetzt. An dieser kleineren Hürde könnte es durchaus zu vereinzelten Gewinnmitnahmen kommen, insgesamt wird aber mit einem Folgeanstieg zunächst an die Jahreshochs aus 2019 bei 0,9324 GBP gerechnet. Eine überschießende Welle könnte sogar an die aktuellen Jahreshochs bei 0,9499 GBP heranreichen und ein Long-Investment sehr attraktiv machen. Wer überproportional von dem nächsten Aufschwung profitieren möchte, kann sich hierzu das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP4S17 etwas näher ansehen. Da die Zuwächse des Paares EUR/GBP nunmehr in der vierten Woche stecken, müssen temporäre Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau um 0,9033 GBP zwingend einkalkuliert werden. Ein entsprechender Stopp kommt daher erst darunter infrage. Sollte diese Unterstützung jedoch überraschend wegbrechen, müssten dagegen Abschläge auf 0,8920 GBP eingeplant werden.

EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,9175 // 0,9213 // 0,9288 // 0,9324 Unterstützungen: 0,9000 // 0,8920 // 0,8864 // 0,8814

Fazit

Über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP4S17 mit einem ersten Ziel an den Jahreshochs aus 2019 bei 0,9324 GBP lässt sich bereits eine Rendite von 70 Prozenterzielen. Der Schein dürfte dann entsprechend um 4,94 Euro notieren. Sollte sogar die zweite Zielmarke bei 0,9499 GBP erreicht werden, findet sich der vorgestellte Schein im Bereich von 6,85 Euro wieder. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund eines potenziellen Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau die Marke von vorerst 0,90 GBP nicht übersteigen. Als Anlagehorizont sind jedoch einige Wochen an Zeit aufzubringen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP4S17 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,88 - 2,90 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 0,8878 GBP Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,8878 GBP akt. Kurs Basiswert: 0,9136 GBP Laufzeit: Open End Kursziel: 4,94 Euro Hebel: 34,5 Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Optionsschein findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

