EUR/GBP: Nach Plan weiter runter

In der letzten charttechnischen Besprechung vom 15. Januar 2021: „EUR/GBP: Verkaufstrigger erreicht!“ wurde bereits ausdrücklich auf die Gefahr eines weiteren Kursrutsches des Euro gegenüber dem britischen Pfund hingewiesen, nachdem zuvor eine ausgeprägte SKS-Formation zwischen den Kursmarken von 0,8864 und 0,9291 GBP etabliert worden war. In dieser Woche war es dann so weit, das Paar ist unter die kritische Verkaufsmarke von 0,8864 GBP gerutscht und hat damit ein mustergültiges Verkaufssignal aktiviert. Bestehende Short-Positionen können nun etwas enger abgesichert werden, aber frische Ansätze sind ebenso möglich.

Euro weiter unter Druck

Ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA0SY8 kann sogar auf aktuellem Kursniveau eingegangen werden, Ziele können unverändert aus der letzten technischen Besprechung bei 0,8671 und 0,86 GBP übernommen werden. Eine überraschende Trendwende würde dagegen ein dynamischer Anstieg zurück über die Nackenlinie und mindestens das Niveau von 0,89 GBP hervorrufen können. In diesem Szenario könnte Aufwärtspotenzial in den Bereich von 0,9033 GBP entstehen. Dieser Ansatz erscheint allerdings wenig wahrscheinlich und ist als zweitrangig einzustufen.

EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,8864 // 0,8924 // 0,9036 // 0,9093 Unterstützungen: 0,8814 // 0,8671 // 0,8628 // 0,8600

Fazit

In wenigen Stunden steht ein nachhaltiger Wochenschlusskurs und damit eine eindeutige Signallage für das Währungspaar EUR/GBP fest. Sollte es bei dem favorisierten Schlusskurs unterhalb der Nackenlinie bleiben, werden direkte Short-Positionen mit Zielen bei 0,8671 und 0,86 GBP sehr attraktiv. Über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA0SY8 ließe sich bei vollständiger Umsetzung der Idee eine Rendite von bis zu 105 Prozent erzielen. Der Schein dürfte sich entsprechend am Ende bei 6,89 Euro aufhalten. Eine Verlustbegrenzung kann nun auf einem Niveau von grob 0,8910 GBP gemessen am Basiswert angesetzt werden, daraus leitet sich ein möglicher Ausstiegskurs von 3,38 Euro im vorgestellten Zertifikat ab.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA0SY8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,29 - 4,320 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 0,9207 GBP Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,9207 GBP akt. Kurs Basiswert: 0,8829 GBP Laufzeit: Open end Kursziel: 6,89 Euro Hebel: 30,1 Kurschance: + 105 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.