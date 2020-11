EUR/JPY: Bullischer Druckaufbau

Das muss aber nicht immer mit fundamentalen Daten einhergehen, einem stärkeren Euro steht die gewachsene Wirtschaft in Japan entgegen. Technisch betrachtet aber deuten alle jüngeren Zeichen auf eine Aufwärtstrendfortsetzung hin. Zum einen wurde die Abwärtsbewegung seit Anfang September bereits beendet, zum anderen präsentiert sich das Kursverhalten der letzten Tage als mögliche bullische Flagge und unterstützt eine dreiwellige Gegenreaktion zur Oberseite. Lediglich die Hürde bei rund 125,00 JPY stellt noch eine gewisse Hürde dar. Noch ein Argument für eine baldige Festigung des Euro, die eine fehlende harmonische Aufwärtsbewegung seit den Tiefs aus Ende Oktober, die bislang nur zwei Wellen vorweist und somit ein höheres Hoch, als das aus diesem Monat erfordert.

Korrekturpotenzial noch nicht ausgeschöpft

Die Auswertung unter der Einbeziehung der Fibonacci-Reihen weist auf Korrekturpotenzial bis maximal 122,9395 JPY hin. Spätestens an dieser Stelle sollte die aktuell im Aufbau befindliche bullische Flagge auf der Oberseite aufgelöst werden. Alternativ kann es bereits um den EMA 50 (blaue Linie) zu einer Trendwende und anschließendem Kaufsignal in Richtung 125,00 JPY kommen. Die Minimalanforderung an die Höhe der dritten Welle ist ein Niveau von mindestens 125,1400 JPY. Wer sich ebenfalls den Käufern über ein gehebeltes Long-Instrument anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP92KY zurückgreifen. Sollte jedoch der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei derzeit 122,5359 JPY unterschritten werden, hieße dies weitere Verluste zurück an die Oktobertiefs bei 121,6190 JPY und zur Einhaltung des Zählalgorithmus noch ein Stück weit drunter. In diesem Szenario müsste das Niveau um 120,3382 JPY als nächste Unterstützung seine Fertigkeiten unter Beweis stellen.

EUR/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 124,0265 // 124,4320 // 125,0000 // 125,4305 Unterstützungen: 123,1015 // 122,9395 // 122,5359 // 121,6190

Fazit

Die niedrigste Zielmarke auf der Oberseite ist bei 125,1400 JPY abgesteckt. Über ein Investment in das mit einem Hebel von 93,5 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP92KY kann eine Rendite von glatt 100 Prozent herausspringen. Ziel des Scheins läge dann bei 2,27 Euro. Nur der ideale Trendwendepunkt will sich noch nicht so richtig zeigen, ein voreiliges Engagement könnte in die Gegenrichtung ausschlagen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP92KY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,06 - 1,07 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 122,37 JPY Basiswert: EUR/JPY KO-Schwelle: 122,37 JPY akt. Kurs Basiswert: 123,6575 JPY Laufzeit: Open end Kursziel: 2,27 Euro Hebel: 93,5 Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel

