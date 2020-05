EUR/NOK: Krone gewinnt weiter an Wert

Noch zum Jahreswechsel schwankte das Paar EUR/NOK im Bereich von 10,00 NOK grob seitwärts, in dieser Zeit wurde seitens der Marktteilnehmer aber einer Trendfortsetzungsformation in Form einer inverse SKS-Formation gearbeitet und schließlich Anfang März regelkonform auf der Oberseite ausgelöst. Nach einer fulminanten Rallye auf einen Wert von 13,2023 NOK bis Mitte März konnte sich das Paar EUR/NOK zwischen 11,0518 und 11,6975 NOK einpendeln. Doch innerhalb dieser ist eine kleine SKS-Formation aufgetaucht und konnte bei einer weiteren Stärkung der Landeswährung schon sehr bald aktiviert werden. Gestützt wird diese Annahme zudem durch einen deutlich erholten Rohölpreis, der bei den Norwegern einen großen Anteil im Haushalt ausmacht.

Zweite Abwärtswelle gestartet

Die weiter gute Auswertbarkeit des Euro zur norwegischen Krone und zahlreichen Hinweisen auf eine Fortsetzung der Korrektur kann zum Anlass für ein kurz- bis mittelfristiges Short-Investment genommen werden. Sollte die beschriebene SKS-Formation mit einem Kursrutsch unter das Niveau von mindestens 11,05 NOK und die dort befindliche Nackenlinie regelkonform aktiviert werden, kämen weitere Abschläge zunächst in den Bereich von 10,8170 NOK ins Spiel, darunter dürfte sicherlich die Anfang März gerissene Kurslücke zwischen 10,5032 und 10,6317 NOK in Angriff genommen werden. Dies gibt auch die rechnerische Auswertung der Formation her und dürfte das Paar wieder in einen mittelfristig normalen Wertebereich überführen. Eine echte Überraschung käme jedoch mit einem Kursanstieg mindestens über 10,70 NOK auf, in diesem Fall müsste die Annahme der SKS-Formation aufgegeben werden, kurzfristig ließen sich dann potenzielle Kursgewinne zurück an 11,8119 bzw. glatt 12,00 NOK ableiten. Hierfür liegen jedoch keine Hinweise vor, sodass von einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung auszugehen ist.

EUR/NOK (Tageschart in NOK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11,2000 // 11,3877 // 11,5459 // 11,6975 Unterstützungen: 11,0000 // 10,8117 // 10,6317 // 10,4346

Fazit

Als Einstiegsvoraussetzung für ein kurz- bis mittelfristiges Short-Investment mit einem Ziel bei 10,5032 NOK muss erst noch die regelkonforme Aktivierung der SKS-Formation abgewartet werden. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Ausverkauf spürbar an. Wer sich ebenfalls auf die Seiten der Euro-Bären schlagen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP21FE tun. Die mögliche Rendite-Chance bei vollständiger Umsetzung der Idee beliefe sich dann auf bis zu 75 Prozent, das entspricht im vorgestellten Zertifikat einen Wert von 10,24 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht ausbleiben, für den Anfang kann diese oberhalb von 11,40 NOK gemessen am Basiswert angesetzt werden. Das ergibt einen möglichen Ausstiegskurs im Schein bei 2,08 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: VP21FE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,72 - 5,74 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 11,6261 NOK Basiswert: EUR/NOK KO-Schwelle: 11,6261 NOK akt. Kurs Basiswert: 11,0013 NOK Laufzeit: Open end Kursziel: 10,24 Euro Hebel: 17,4 Kurschance: + 75 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

