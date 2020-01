EUR/PLN: Euro gewinnt an Auftrieb

Ein Blick auf den Kursverlauf seit Sommer 2018 offenbart eine ausgeprägte Handelsspanne mit wechselnden Trendverläufen zwischen den Kursmarken von 4,40 und 4,2373 PLN an. Die letzte größere Kursbewegung war abwärts gerichtet und drückte das Paar auf das untere Niveau der besagten Handelsspanne um 4,2473 PLN erneut abwärts. Damit wird nach dem gut dreimonatigen Ausverkauf von 4,40 PLN nun ein Trendwechsel wahrscheinlich, allerdings befindet sich dieser noch in einem sehr frühen Stadium, bietet aber dennoch schon einmal spekulative Handelsansätze. Nicht zu vergessen bleibt der hierdurch etablierte Abwärtstrend, der nach heutigem Erkenntnisstand um 4,2735 PLN herum verläuft und das Aufwärtspotenzial hierdurch auf ein gewisses Maß einschränkt. Vielleicht kann sich aus dem Kursverlauf der letzten vier Wochen sogar eine inverse SKS-Formation herauskristallisieren, die nach einer regelkonformen Auflösung schließlich eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung liefern würde.

Euro gewinnt an Kraft

Aus dem Stand heraus sind lediglich spekulative Long-Ansätze zu vertreten, ein erstes potenzielles Ziel stellt das Niveau um 4,25536 PLN dar. Darüber könnte es weiter in den Bereich der markanten Widerstandszone um 4,2735 PLN weiter rauf gehen. An dieser Stelle träfe das Paar EUR/PLN schließlich auf seinen kurzfristigen Abwärtstrend und dürfte zunächst einen Dämpfer erleiden. Aber alleine für diese Wegstrecke kann über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SC52KF bereits eine Rendite von 48 Prozent erzielt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte selbstredend unter den jüngsten Verlaufstiefs von 4,2310 PLN angesetzt werden. Ein Bruch des Stopp-Niveaus würde unweigerlich zu einer Abwärtstrendfortsetzung sowie Verlusten in den Bereich von 4,20 PLN führen, darunter könnte der Wert sogar noch einmal Anlauf auf die Tiefstände aus Anfang 2018 um 4,1301 PLN nehmen.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,2525 // 4,2553 // 4,2541 // 4,2735 Unterstützungen: 4,2402 // 4,2373 // 4,2310 // 4,2265

Fazit

Zunächst einmal sind lediglich spekulative Long-Positionen beim Währungspaar EUR/PLN machbar. Diese besitzen jedoch Kurspotenzial bis in den Bereich von 4,2735 PLN und können über ein Investment in besagtes Open End Turbo Long Zertifikat WKN SC52KF eine Rendite von 48 Prozent in die Reichweite der Anleger rücken. Ein Stopp bei einem direkten Engagement sollte die jüngsten Tiefstände von 4,2310 PLN nicht überschreiten, dies entspräche einer Verlustbegrenzung im Schein von 0,77 Euro. Zur Orientierung wurde im Zertifikat ein Zielniveau von 1,78 Euro berechnet. Der Anlagehorizont ist nach heutigen Maßstäben als kurzfristig anzusehen, nur wenige Wochen sollten hierfür ausreichend sein. Besonders interessant gestaltet sich das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von komfortablen 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: SC52KF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,13 - 1,20 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 4,2055 PLN Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,2055 PLN akt. Kurs Basiswert: 4,2461 PLN Laufzeit: Open end Kursziel: 1,78 Euro Hebel: 83,45 Kurschance: + 48 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.