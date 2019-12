EUR/TRY: Auf 6-Monats-Hoch

Nach der massiven Kursabwertung der türkischen Lira im vergangenen Jahr auf ein Niveau von glatt 1 zu 8 Lira hat sich das Paar zeitweise wieder normalisiert und ist in den Bereich von rund 6,00 TRY zurückgekehrt. Der langfristige Aufwärtstrend drückte die Notierungen in diesem Jahr auf ein temporäres Hoch von 7,0337 TRY empor, dass allerdings nach dem Trendwechsel seit August dieses Jahres wieder zielstrebig angesteuert wird und die enorm hohe Inflationsrate in der Türkei bestens widerspiegelt. Nach technischen Maßstäben wurde durch das Verlaufshoch am Freitag eine fünfwellige Impulswelle etabliert, die in der Charttechnik wegweisend für den mittelfristigen Kursverlauf von EUR/TRY anzusehen ist. Kurzzeitig könnte der hohe Kurszuwachs aus der abgelaufenen Woche ein letztes Aufbäumen gewesen sein, mittelfristig dürfte sich bei der aktuell schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in der Türkei jedoch die Lira tendenziell weiter abschwächen und entsprechend an Wert verlieren.

Impulswelle etabliert

Der Kursanstieg über das 61,8 % Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Kursbewegung bietet kurzfristige Kursgewinne noch bis in den Bereich von 6,7255 TRY. Dort allerdings trifft das Paar auf seine obere Trendbegrenzung und könnte kurzzeitig zurückgeworfen werden. Mittelfristig ist unter den gegebenen Umständen aber ein Rücklauf an die Jahreshochs aus 2019 bei 7,0337 TRY stark zu favorisieren. Ebenfalls von einer weiteren Lira-Abwertung überzeugte Investoren können für diesen Fall beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGE5G1 zurückgreifen. Eine Verlustbegrenzung sollte bei einem direkten Einstieg das Niveau von 6,5790 TRY vorerst allerdings nicht übersteigen. Die obere Trendkanalbegrenzung im Bereich von 6,7255 TRY könnte hingegen zu einer kurzzeitigen Konsolidierung zurück auf 6,55 TRY führen. Eine echte Entspannung dürfte sich aber erst bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt sowie das Niveau von mindestens 6,2910 TRY einstellen. In diesem Fall könnten aus technischer Sicht noch einmal die Verlaufstiefs aus Sommer dieses Jahres bei 6,1163 TRY angesteuert werden. Eine engmaschige Beobachtung des türkischen Marktes bleibt für ein erfolgreiches, aber auch spekulatives Investment unerlässlich!

EUR/TRY (Tageschart in TRY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,6724 // 6,7000 // 6,7255 // 6,7943 Unterstützungen: 6,6150 // 6,5792 // 6,5336 // 6,4469

Fazit

Die Zeit für ein Long-Investment mit einem Ziel bei 6,7255 TRY ist denkbar knapp und zudem hochspekulativ. Ein zu erwartender Pullack könnte allerdings über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGE5G1 auf einem etwas günstigeren Kursniveau mit einem mittelfristigen Ziel bei 7,0337 TRY durchaus in Betracht gezogen werden. Als Orientierung dient ein Zielbereich im vorgestellten Schein bei 9,89 Euro, eine Verlustbegrenzung angesetzt bei 6,5790 TRY erfordert einen Ausstiegskurs bei 3,03 Euroim Zertifikat. Größere Handelspositionen sollten jedoch bei diesem hochvolatilen Wert nicht eingegangen werden, bestehende Long-Positionen sind definitiv enger abzusichern!

Strategie für steigende Kurse WKN: DGE5G1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,23 - 4,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6,3876 TRY Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 6,3876 TRY akt. Kurs Basiswert: 6,6589 TRY Laufzeit: Open end Kursziel: 9,86 Euro Hebel: 22,9 Kurschance: + 130 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

