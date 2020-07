EUR/TRY: Beispiellose Entwertung

Beim Währungspaar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) zeigt sich derzeit eine beispiellose Entwertung, die landeseigene Wirtschaft ist massiv abgestürzt und die Inflation zieht spürbar an. Derzeit notiert das Paar auf dem höchsten je gemessenen Niveau.

Schuld an der äußerst dynamischen Aufwertung des Euro gegenüber zahlreichen anderen Währungen war der Corona-Crash, der Euro galt seinerzeit als sicherer Hafen und wurde ohne Rücksicht auf Fundamentaldaten binnen kürzester Zeit dynamisch hochgetrieben. In der Spitze erreichte das Paar einen Wechselkurs von eins zu 7,8561 TRY Mitte März. Nur wenig später konnte zwar eine Korrektur gestartet werden, diese endete jedoch schon wieder Ende Mai um 7,40 TRY, die vorausgegangene Rallye wurde anschließend wieder weiter vorangetrieben, wodurch ein Wechselkursverhältnis von eins zu 8,2711 TRY zustande kam.

Sollte sich aus wirtschaftlicher Sicht in der Türkei nicht signifikant etwas ändern, könnte der Absturz der türkischen Lira fortgesetzt werden, weitere Projektionsziele sind im Bereich von 8,4754 TRY, darüber sogar bei 8,7531 TRY auszumachen. Nur ein signifikanter Rückfall mindestens unter 7,95 TRY könnte eine Entspannungsphase einleiten und Abschläge auf 7,8561 TRY etablieren. Dort wird sich der weitere Werdegang entscheiden, angesichts der schwachen türkischen Wirtschaft und galoppierende Inflation sollten Short-Ansätze jedoch mit höchster Vorsicht genossen werden.

EUR/TRY (Wochenchart in TRY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 8,2711 // 8,3087 // 8,3629 // 8,3974 // 8,4417 // 8,4811 TRY Unterstützungen: 8,1708 // 8,1264 // 8,0919 // 8,0471 // 8,0023 // 7,9818 TRY

