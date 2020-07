EUR/TRY: Galoppierende Entwertung

Das Währungspaar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) entwickelt sich bereits seit über einem Jahr wieder in eine Richtung, zuletzt äußerst dynamisch. Dabei steuert das Paar auf die Rekordstände aus Mitte 2018 zielstrebig zu.

Vor gut zwei Jahren schoss der Euro gegenüber der türkischen Lira auf einen Wechselkurs von 1:8 hoch und schockierte damit des Deutschen liebstes Urlaubsland. Nur wenig später intervenierte die türkische Notenbank und konnte zeitweise für eine Stabilisierung ihrer Heimatwährung sorgen, die Folge waren Abschläge auf einen Wechselkurs von 1:6. Doch dieses Niveau wurde bereits im Frühjahr 2019 wieder verlassen, es stellte sich ein klarer Aufwärtstrend ein, der bis heute anhält und zu Beginn dieses Jahres wieder dynamische Züge eingenommen hat.

Zunächst konnte das Paar in den Bereich von 7,8000 TRY zulegen, nach einem kurzen Pullback zurück auf 7,4000 TRY im zweiten Quartal geht es wieder steil aufwärts, sodass nun die Höchststände aus Mitte 2018 um 8,0471 TRY auf der Agenda der Bullen zu stehen scheinen. Wie es anschließend weitergeht, wird sich erst noch zeigen müssen.

Sollte es zwischenzeitlich zu Abschlägen kommen, findet das Paar um 7,8510 TRY eine erste Unterstützung vor. Darunter sind weitere Supports bei 7,8000 sowie 7,6395 TRY anzutreffen. Hoffnungen auf ein derartiges Szenario sollte man sich jedoch nicht machen, das Land leidet extrem unter einer hohen Inflation, ausbleibenden Einnahmen durch fehlende Touristen und einer durch die Corona-Krise stark geschwächten Wirtschaftslage.

EUR/TRY (Tageschart in TRY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 7,9410 // 7,9555 // 7,9590 // 8,0115 // 8,0213 // 8,0471 Unterstützungen: 7,8561 // 7,8000 // 7,7750 // 7,7289 // 7,6925 // 7,6579

