EUR/TRY: Talfahrt der Türkischen Lira geht weiter!

Beim Währungspaar Euro (EUR) zur Türkischen Lira (TRY) ist es im Dezember zu heftigen Schwankungen gekommen. So hat der türkische Staatschef Erdogan versichert, dass kein türkischer Staatsbürger unter dem ungünstigen Währungsverhältnis zu leiden haben soll. Mit der technischen Gegenbewegung wurden auch diverse Orders ausgelöst, womit sich im Euro ein geradezu atemberaubender Rücksetzer von über 20 TRY auf unter 12 TRY innerhalb eines Tages ergeben hat.

Es dürfte aber sehr teuer werden, wenn sich die Türkei gegen den Markt positioniert. Vor dem Hintergrund der Einflussnahme der türkischen Politik in die Entscheidungen der Türkischen Notenbank schwindet das Vertrauen internationaler Anleger. So möchte Staatsoberhaupt Erdogan entgegen der Wissenschaftlichen Lehre die hohe Inflation mit sinkenden Zinsen bekämpfen. Diese Vorgehensweise hat den Verfall der Türkischen Lira weiter beschleunigt.

Solange die aktuelle Geldpolitik der sinkenden Zinsen beibehalten wird, dürfte auch die Inflation weiter nach oben schießen. Damit schwindet das Vertrauen der Anleger weiterhin und sorgt somit für eine weiter fallende Lira. Insofern ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Türkische Lira auf ein neues Tief fällt. Der Euro kann im Wechselkursverhältnis dazu weiter nach oben klettern, so dass ein neues Allzeithoch nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.

EUR/TRY (Wochenchart in Türkische Lira) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15,50 // 16,43 // 18,30 // 19,20 Türkische Lira Unterstützungen: 14,20 // 14,00 // 13,00 // 12,24 // 11,60 Türkische Lira

