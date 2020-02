EUR/TRY: Verkaufsmuster weiterhin gültig

Im Währungspaar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) kämpfen beide Seiten unerbittlich um ihre Position, noch aber halten sich Bullen und Bären im aktuellen Aufwärtstrend die Waage. Dieser ist allerdings als Fortsetzungsmuster der vorausgegangenen Abwärtsbewegung zu verstehen, frische Jahrestiefs sind aus technischer Sicht unumgänglich.

Übergeordnet herrscht seit den Tiefständen aus August letzten Jahres ein klarer Aufwärtstrend, dieser reichte bis an das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 6,70 TRY Anfang dieses Jahres aufwärts. Nur wenig später prallte das Paar jedoch zur Unterseite ab und markierte um 6,50 TRY sein vorläufiges Jahrestief. Seitdem tendiert der Euro zur türkischen Lira in einem kleineren Aufwärtstrend sukzessive aufwärts, dieser dürfte jedoch nur Teil der übergeordneten Abwärtsbewegung seit den Jahreshochs sein und stellt damit eine bärische Flagge dar.

Aus technischer Sicht kann diese allerdings nur mit einem Bruch des Niveaus von 6,55 TRY regelkonform aktiviert werden und Abgaben in den Bereich von zunächst 6,50 TRY hervorbringen. Übergeordnetes Ziel stellt der Bereich um den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 6,4275 TRY (steigend) dar.

Zu einem nachhaltigen Verkaufssignal ist es bislang aber noch nicht gekommen, kurzzeitig wären noch einmal Gewinne in den Bereich von 6,60 TRY, darüber an das kürzlich etablierte Doppelhoch von 6,58 TRY möglich. Ein höherer Anstieg kann unterdessen nicht favorisiert werden. Dafür sind die Widerstände auf der Oberseite schlechtweg als zu groß einzustufen. Eine echte Überraschung würde ein Anstieg über 6,70 TRY in einem vorgezogenen Ausbruchsszenario aber allemal mit sich bringen.

EUR/TRY (Tageschart in TRY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,5787 // 6,5983 // 6,6077 // 6,6195 // 6,6380 Unterstützungen: 6,5627 // 6,5500 // 6,5341 // 6,5178 // 6,5000

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.