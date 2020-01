EUR/USD: Euro profitiert weiter

Im Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) läuft bereits seit August eine sichtliche Erholungsbewegung, hat aber erst in den letzten Tagen eine für den weiteren Verlauf äußerst wichtige Hürde knacken können. Dabei handelt es sich um nichts weniger, als die erfolgreiche Aktivierung einer inversen SKS-Formation.

An dieser wurde im Zeitraum zwischen August und Ende letzten Jahres mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 1,1200 US-Dollar gebaut. Die zunehmende Dollarschwäche spiegelt sich auch eindrucksvoll bei den in US-Dollar gehandelten Rohstoffen wie Gold und Silber wider, die in den letzten Handelstagen des abgelaufenen Jahres deutlich an Wert zugewonnen und ebenfalls mustergültige Kaufsignale aufgestellt haben. Kurzfristig ergibt sich dadurch wieder deutliches Aufwärtspotenzial, untermauert von einem Folgeanstieg des Euro gegenüber dem US-Dollar durch den technischen Zählalgorithmus einer 1-2-3-Kursbewegung.

Solange der Unterstützungsbereich zwischen grob 1,1180 und 1,1200 US-Dollar ungebrochen bleibt, kann auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung bestehend seit Oktober letzten Jahres in den Bereich von 1,1300 US-Dollar gesetzt werden. Dabei sollte der Blick aber auch immer auf den US-Dollar-Index gerichtet bleiben, der die Entwicklung zu sechs anderen Währungen in verschiedenen Verhältnisse angibt.

Über entsprechend hoch gehebelte Long-Instrumente ließe sich hierdurch überproportional an der bevorstehenden Kursbewegung partizipieren und am Ende eine äußerst attraktive Rendite erzielen. Ob es noch zu einem Test der Sommerhochs bei 1,1412 US-Dollar im weiteren Verlauf kommt, kann zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet werden.

Ein nachhaltiger Kursrutsch unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 1,1147 US-Dollar würde allerdings auf latente Schwäche hinweisen und könnte das Währungspaar EUR/USD noch einmal in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei rund 1,1100 US-Dollar drücken. Tiefer als 1,1000 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr runter gehen, weil sonst der gesamte Trendwendemechanismus stark ins Wanken geraten und im weiteren Verlauf Rücksetzer sogar zurück an die Jahrestiefs von 1,0879 US-Dollar ermöglichen würde.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,1239 // 1,1250 // 1,1258 // 1,1280 // 1,1300 // 1,1311 Unterstützungen: 1,1200 // 1,1180 // 1,1147 // 1,1123 // 1,1103 // 1,1066

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.