EUR/USD: Großer Support naht!

Am Vormittag des Dienstags konnte das Niveau von 1,07 US-Dollar beim Währungspaar EUR/USD noch verteidigt werden, später setzten aber wieder stärkere Gewinnmitnahmen ein, der Euro sackte bis zum späten Abend auf 1,0640 US-Dollar ab und steuert damit unmittelbar die große Unterstützungszone der letzten Jahre zwischen 1,0500 und 1,0635 US-Dollar an. Aufgrund der Größe dieses Supports sollten sich Anleger an dieser Stelle auf eine deutliche Gegenreaktion einstellen, die durchaus das Potenzial einer mehrwöchigen Erholungsbewegung innehat.

EZB muss endlich reagieren!

Trotz der Gerüchte um eine zweimalige Zinsanhebung im Euroraum in 2022 konnte die Gemeinschaftswährung kaum davon profitieren und rauschte weiter zur Unterseite durch. Kurzfristig sollten sich Anleger noch auf Abschläge auf 1,0635 und glatt 1,05 US-Dollar einstellen, wo Bullen wieder durchgreifen und zu einer temporären Stabilisierung beitragen dürften. Hierzu sollte aber erst ein nachhaltiger und vor allem tragfähiger Boden abgewartet werden, anderenfalls könnte es zu Verlusten sogar in den Bereich von 1,0340 und somit den Verlaufstiefs aus Januar 2017 kommen. Potenzielle Ziele auf der Oberseite im Falle einer Trendwende können um 1,0805 und darüber an den Vorwochenhochs von 1,0936 US-Dollar abgeleitet werden.

EUR/USD (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0696 // 1,0738 // 1,0757 // 1,0805 US-Dollar Unterstützungen: 1,0635 // 1,0569 // 1,0500 // 1,0453 US-Dollar

Fazit

Solange die EZB ihre zögerliche Fiskalpolitik nicht endlich aufgibt, sollten weitere Abschläge auf die genannten Marken abgewartet werden. Ab 1,05 US-Dollar dürfte es aber dann richtig spannend werden, im Falle einer Trendwende könnten rasch Zugewinne an 1,0805 und darüber 1,0936 US-Dollar einsetzen. Für ein derartiges Szenario käme dann beispielshalber ein Long-Investment über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX774A in Betracht, dessen Knock-Out-Schwelle bei 1,0396 US-Dollar angesiedelt ist. Vom gegenwärtigen Kursniveau aus würde sich schon jetzt eine Renditechance von insgesamt 115 Prozent ergeben, Ziel des Scheins beträgt in jedem Fall 5,14 Euro. Da dieses Szenario allerdings noch nicht eingetreten ist, wird später noch ein detailliertes Update erfolgen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX774A Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,35 - 2,36 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 1,0396 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,0396 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,0639 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 5,14 Euro Hebel: 42,4 Kurschance: + 115 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern.

