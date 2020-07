EUR/USD vor Ausbruch nach oben?

Das Währungspaar EUR/USD hat sich in den vergangenen zwei Jahren in einem starken Abwärtstrend befunden. Seit dem Verlaufshoch vom 16. Februar 2018 bei 1,255 US-Dollar krachte der EUR/USD immer weiter in die Tiefe und erreichte am 23. März 2020 ein Verlaufstief bei 1,063 US-Dollar.

Aufwärtskorrekturen innerhalb dieser Abwärtsbewegung wurden stets vom 200er-EMA (braune Linie im Chart) eingedämmt. Der 200er-EMA ist für den langfristigen Kursverlauf von hoher Bedeutung, wobei Notierungen unter dem 200er-EMA auf eher weiter fallende Kurse hindeuten und Notierungen über dem 200er-EMA eher auf langfristig steigende Kurse hinweisen. Nach dem Verlaufstief bei 1,063 US-Dollar am 23. März ging das Währungspaar in eine lange Seitwärtsphase über und bildete im Bereich von 1,077 US-Dollar eine solide Unterstützung aus. Auf der Oberseite wurde diese Seitwärtsphase durch den Widerstand bei 1,100 US-Dollar sowie weiterhin durch den 200er-EMA begrenzt. Am 28. Mai gelang den Bullen dann schließlich der Durchbruch nach oben, über den 200er-EMA bei 1,102 US-Dollar hinaus. Damit wurde ein langfristiges bullishes Signal generiert. Die Bullen trieben das Währungspaar dann auch direkt in der Spitze bis zum 10. Juni auf 1,142 US-Dollar hoch. Seitdem verläuft der EUR/USD in einem symmetrischen Dreieck. Dreiecke werden in aller Regel in Trendrichtung aufgelöst. Im Idealfall sollte also ein Ausbruch nach oben erfolgen und dann in der Folge der obere Trendkanalbereich bei 1,145 bis 1,148 US-Dollar angelaufen werden. Bricht der EUR/USD hingegen nach unten aus dem Dreieick aus, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum unteren Trendkanalbereich im Bereich von 1,112 US-Dollar erfolgen. Geht es weiter tiefer, dürften die Bären erneut den 200er-EMA attackieren, der aktuell bei 1,107 US-Dollar verläuft. Würde den Bären hier ein Durchbruch nach unten gelingen, dürfte die runde Marke von 1,100 US-Dollar ins Visier der Bären rücken. EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,128 // 1,130 // 1,135 // 1,137 // 1,140 Unterstützungen: 1,125 // 1,122 // 1,120 // 1,118 // 1,116 // 1,112

