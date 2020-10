Eurecon: Pharma Trend zeichnet beste Pharma-Unternehmen und die innovativsten Produkte 2020 aus

Novartis Pharma ist Bestes Pharma-Unternehmen 2020 im Pharma Trend Ranking. Janssen-Cilag und GlaxoSmithKline landen auf Platz 2 und 3 gefolgt von Amgen auf Platz 4 und Bristol-Myers Squibb auf Platz 5.

Das Ranking „Beste Pharma-Unternehmen Deutschland 2020“ steht fest. Novartis Pharma, Janssen-Cilag, GlaxoSmithKline, Amgen und Bristol-Myers Squibb belegen die Plätze eins bis fünf in der Erhebung Pharma Trend Image & Innovation Award. Sie wird jährlich im Auftrag der Zeitschrift PharmaBarometer bei 1.500 Ärzten, Apothekern und Patienten durchgeführt. Von 60 Finalisten konnten sich zudem acht Gewinner über die Auszeichnung für „Das innovativstes Produkt“ des Jahres freuen. Dazu zählen in der Kategorie Rx (verschreibungspflichtige Medikamente): Das Prostatakrebs-Medikament Erleada® von Janssen-Cilag, die Verhütungsspirale Kyleena® von Jenapharm (Bayer Vital), Moventig® bei opioidinduzierten Obstipation von Kyowa Kirin, Slenyto® zur Behandlung von Autismus Spektrum Störungen von InfectoPharm sowie das Morbus Crohn- und Colitis Ulcerosa-Medikament Stelara® von Janssen-Cilag. In der Kategorie Orphan Drugs (Behandlung seltener Erkrankungen) gewann Takhzyro® von Takeda zur Vorbeugung von Attacken des hereditären Angioödems. Die Apotheker zeichneten in der Kategorie OTC (freiverkäufliche Medikamente) Thomapyrin® TENSION DUO bei Kopfschmerzen von Sanofi und spermidineLIFE® zur Aktivierung der Autophagie von InfectoPharm aus. Die Veröffentlichung des Rankings und die Vergabe der fachspezifischen Awards fand am 15. September 2020 zum ersten Mal auf Grund der Corona-Pandemie per Video-Stream statt. Der Award „Das innovativste Produkt“ steht für die Innovationskraft und den therapeutischen Nutzen des so ausgezeichneten Arzneimittels.

Innovativste Produkte in der Kategorie Rx

Männer mit nicht-metastasiertem Prostatakarzinom, das trotz Hormonblockade fortschreitet (nmCRPC), waren lange Zeit in einer besonders unangenehmen Lage: Ihnen wurde untätiges Abwarten verordnet - bis Metastasen auftraten. Das änderte sich ab 2018 mit der Zulassung moderner Androgenrezeptor-Inhibitoren. ERLEADA® (Apalutamid) erhielt die Zulassung nmCRPC 2019. Anfang 2020 wurde das Antiandrogen in Kombination mit einer Hormonblockade auch für Patienten mit metastasiertem, hormonsensitiven Prostatakarzinom (mHSPC) zugelassen. Mit dieser Indikationserweiterung ist ERLEADA® für die Facharztgruppe der Urologen das innovativste Produkt 2020.

Die Hormonspirale Kyleena® von der Facharztgruppe der Gynäkologen bereits zum vierten Mal in Folge zum Innovativsten Produkt 2020 gewählt. Kyleena® bietet fünf Jahre Empfängnisschutz und ist für alle Frauen im gebärfähigen Alter geeignet. Auf Platz 2 landet DeflaGyn, das Vaginalgel für Patientinnen mit unklarem Zervixabstrich, und auf Platz 3 das Brustkrebsmittel Ibrance von Pfizer.

Verstopfung, Bauchschmerzen und Übelkeit belasten Patienten mit Opiod-induzierter Obstipation (OIC) bis hin zum Therapieabbruch. Konventionelle Laxanzien reichen oft nicht aus. Die neue Wirkstoffklasse der PAMORA kann die Opioid-Nebenwirkung im Darm gezielt aufzuheben – ohne die zentrale Schmerzhemmung zu stören. Mit Naloxegol (MOVENTIG®) kam der erste Vertreter dieser Stoffklasse auf den Markt, der als Tablette eingenommen werden kann. Grund genug für die Fachgruppe der Schmerztherapeuten, MOVENTIG® in 2020 zu ihrem innovativsten Produkt zu küren.

Seit Dustin Hoffman in Rain Man so beeindruckend einen Autisten spielte, sind außerordentliche Begabungen dieser Menschen ebenso geläufig wie ihre sozialen Defizite. Weniger bekannt ist, dass autistische Kinder meist unter schweren Schlafstörungen leiden. Für sie entwickelte InfectoPharm Slenyto®, das die Pädiater 2020 zum zweiten Mal in Folge zum innovativsten Produkt wählten.

Die Gastroenterologen wählen Stelara® von Janssen zum dritten Mal zum innovativsten Produkt. Stelara® überzeugt die Gastroenterologen sowohl in der Indikation Morbus Crohn als auch bei Colitis Ulcerosa. Weitere Finalisten in diesen Indikationen sind Entyvio® von Takeda und Xeljanz® von Pfizer.

TAKHZYRO® - Das innovativste Produkt in der Kategorie Orphan Drugs

Lanadelumab (TAKHZYRO®) wurde zur Vorbeugung von wiederkehrenden Attacken des hereditären Angioödems (HAE) entwickelt. Eine Spritze alle zwei Wochen verhindert fast acht von zehn der zermürbenden Attacken. Für die Facharztgruppe der Allergologen ist der neue Antikörper in dieser Indikation das innovativste Produkt im Jahr 2020. Bereits 2019 hatten die Gastroenterologen TAKHZYRO® mit dem Award „Das innovativste Produkt“ ausgezeichnet. In der Kategorie Orphan Drugs geht die Silbermedaille an das Takeda-Arzneimittel Firazyr®, gefolgt von Berinert® von CSL Behring auf Platz 3.

Die innovativsten Produkte in der Kategorie OTC

Scheinbar unvermeidlich beschleichen uns mit den Jahren Vergesslichkeit, Demenz und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Eine körpereigene Substanz, die solche Alterungsprozesse durch Aktivieren der „Autophagie“ beeinflussen kann, ist Spermidin. Nach zehn Jahren wissenschaftlicher Forschung fand der Hoffnungsträger dieses Jahr als Nahrungsergänzungsmittel Eingang in den Apothekenmarkt. Grund Genug für die Apotheker, spermidineLIFE® in der OTC-Indikation Aktivierung der Autophagie als innovativstes Produkt 2020 auszuzeichnen.

Wer unter Kopfschmerzen leidet, wünscht nichts dringlicher als schnelle Besserung. Diesem klaren Patientenwunsch verdankt Thomapyrin® TENSION DUO seine Entwicklung. Die erste und einzige Ibuprofen-Coffein-Kombination auf dem europäischen Markt kürte die Apothekerschaft zum mit Abstand innovativsten Produkt 2020 zur Behandlung von Kopfschmerzen.

Erstmalig Preisverleihung im digitalen Format

Schirmherrin des 21. Pharma Trend Image & Innovation Award ist die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Moderiert wurde die Preisverleihung durch Johanna Jung, Inhaberin der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Unternehmensberatung JJ Sustainability Consultancy. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung in diesem Jahr im Studio aufgezeichnet und per Video-Stream übertragen.

