EURid gibt in seinem Bericht über das vierte Quartal 2020 einen Portfoliozuwachs von 3% bekannt

EURid hat heute seinen Bericht über das vierte Quartal veröffentlicht, in dem die vierteljährlichen Statistiken und Entwicklungen vorgestellt werden. Zu den Highlights gehören:

- 268 296 Neuregistrierungen wurden verzeichnet;

- Portugal führt die Liste der Länder mit einem Registrierungswachstum von +64,8% an;

- Die durchschnittliche Erneuerungsrate beträgt von 81,7%.

Die Gesamtzahl der Registrierungen stieg von 3 576 302 am Ende des 3. Quartals 2020 auf 3 684 984 am Ende des 4. Quartals 2020, was einem Anstieg von 0,97% entspricht. Diese Wachstumsrate konnte dank der kontinuierlichen Bemühungen unserer zugelassenen Registrare realisiert werden, die .eu über verschiedene Kampagnen beworben haben.

Zu den wichtigsten Entwicklungen im Quartal gehörten:

- Vorstellung der Gewinner der .eu Web Awards 2020;

- Zweite Ausgabe der .eu Live Talks mit einer Präsentation zum Thema „Taking Your Business Online“;

- Eröffnungsveranstaltung der Dynamic Coalition of Data and Trust;

- Codeweek Initiativen in vier Ländern.

Erfahren Sie mehr in EURids Bericht zum vierten Quartal 2020.

