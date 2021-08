Euro-Aufschwung bleibt robust - Spitzenreiter Deutschland

Berlin (Reuters) - Dem Aufschwung in der Euro-Zone ist im August etwas die Luft ausgegangen, er bleibt aber dank der Corona-Lockerungen und der guten Konjunktur in Deutschland kräftig.

Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel um 0,7 auf 59,5 Punkte, wie das Institut Markit IHS am Montag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer hielt sich aber klar über der Marke von 50, ab der es Wachstum anzeigt. "Der Wirtschaftsaufschwung der Euro-Zone hat im August seine beeindruckende Dynamik beibehalten", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Obwohl die Ausbreitung der Delta-Variante in der gesamten Region weitreichende Probleme verursachte, die Nachfrage dämpfte und weitere Lieferprobleme verursachte, profitierten die Unternehmen von den deutlichsten Lockerungen der Corona-Restriktionen seit Ausbruch der Pandemie."

Spitzenreiter in der Währungsunion bleibt Deutschland, auch wenn hier der Einkaufsmanagerindex um 1,8 auf 60,6 Punkte fiel. Das Barometer hielt sich aber nahe dem erst im Vormonat erreichten 23-Jahres-Hoch und deutlich über dem von Frankreich, das auf 55,9 Punkte sank. "Grund für neuerliche Alarmstimmung besteht derzeit nicht, aber man muss durchaus noch wachsam bleiben", sagte LBBW-Ökonom Elmar Völker. Setze sich der zuletzt steile Anstieg der Corona-Neuinfektionen fort, könnte es in der Folge jedoch zu spürbareren Stimmungsdämpfern auch in Deutschland kommen.

"MANGEL AN VORPRODUKTEN BREMST"

Lieferverzögerungen führen aktuell europaweit zu Problemen in der Industrie. So sind viele Unternehmen häufig nicht in der Lage, alle Aufträge rasch abzuarbeiten. "Trotz einer starken Nachfrage stagniert die Industrieproduktion seit Beginn des Jahres, weil diese von einem Mangel an Vorprodukten gebremst wird", sagte Commerzbank-Ökonom Christop Weil dazu. Die Dienstleister profitieren derweil weiter von gelockerten Corona-Beschränkungen und dem Nachholbedarf der privaten Haushalte bei Einkauf, Urlaub und Restaurantbesuchen.

Gleichzeitig ziehen die Kosten an. Das führte abermals zu einem "rekordverdächtigen Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise für Güter und Dienstleistungen" in der Euro-Zone, sagte Williamson. Zugleich gebe es aber auch Anzeichen dafür, dass der Inflationsdruck seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht haben könnte. Die Betriebe stellten erneut deutlich mehr Mitarbeiter ein. "Dies spiegelt die Bemühungen der Unternehmen wider, ihre Betriebskapazitäten zu erhöhen und die Nachfrage zu befriedigen, was letztlich zu einem weiter nachlassenden Preisdruck beitragen dürfte", sagte der Chefvolkswirt.