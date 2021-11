Euro-Beitritt für größte Koalitionspartei Tschechiens derzeit kein Thema

Prag (Reuters) - Ein Euro-Beitritt Tschechiens steht für die künftige Regierung in Prag laut der größten Koalitionspartei derzeit nicht auf der Agenda.

"Wir müssen unsere öffentlichen Finanzen in Ordnung bringen", sagte am Dienstag Zbynek Stanjura von der Demokratischen Bürgerpartei (ODS), der als Favorit auf den Posten des Finanzministers gilt. "Selbst wenn jemand wollte, haben wir keine Chance, jetzt beizutreten, weil wir die Kriterien nicht erfüllen." Das tschechische Haushaltsdefizit dürfte laut Finanzministerium in diesem Jahr bei 7,7 Prozent liegen und damit mehr als doppelt so hoch wie die für einen Beitritt zur Euro-Zone vorgesehen. Zudem sei ein Beitritt auch für Tschechien derzeit nicht günstig, sagte Stanjura.

Alle fünf Parteien, die die neue Mitte-Rechts-Regierung bilden wollen, befürworten einen Euro-Beitritt grundsätzlich. Die ODS von Stanjuras steht einem solchen Schritt allerdings am reserviertesten gegenüber. Die Koalitionsparteien wollen die Regierungsagenda und die Verteilung der Ministerposten bis zum 8. November festzurren, wenn das neu gewählte Parlament erstmals zusammentritt. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hatte sich nach der Parlamentswahl Anfang Oktober zum Amtsverzicht bereiterklärt, nachdem seine populistische ANO-Partei zwar stärkste Einzelkraft im Parlament geblieben war, aber die Regierungsmehrheit an das Parteienbündnis um die ODS verlor.