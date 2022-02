EURO BUND FUTURE - Ein langjähriger Trend ist zu Ende!

Euro- Bund Future - WKN: 965264 - ISIN: DE0009652644 - Kurs: 166,89 % (EUREX)

Bei den Zinsen wurde in den vergangenen Wochen ein langfristiger Bullenmarkt beendet. Im Bund Future wurde der wichtige Supportbereich um 170 % bärisch gebrochen. Seit Sommer 2019 hielten sich die Zinsen tendenziell oberhalb dessen auf, nachdem der Bund zuvor über Jahre eine extrem starke Rally hingelegt hat. Kein Wunder, bei der Null-Zinspolitik, die ihren Ursprung in der Finanzmarktkrise 2008 hatte.

Wie teuer wird es wirklich?

Für Hausbauer und Co. ist die aktuelle Entwicklung natürlich ein Desaster, vor allen Dingen wenn sich der Trend in den kommenden Monaten und Jahren weiter fortsetzt. Mit Blick auf den Bund Future gibt es momentan enorm viel Platz nach unten. Der nächste große Liquiditätsbereich beginnt erst um ca. 157,25 %, während sich die Bullen ab ca. 168,50 % die Zähne ausbeißen könnten. Der dort beginnende Widerstandsbereich, der sich bis gut 170,50 % hinzieht, müsste nachhaltig zurückerobert werden, um als Bund-Future-Bulle wieder optimistisch nach vorne schauen zu können.

Ein fataler Fehler wäre es aber, wenn…

… man die Bullen unterschätzen würde. In den letzten 20 Jahren kam es zu mehreren Zinszyklen. Die Geldpolitik reagierte auf Krisen mit Zinssenkungen. Waren die Krisen überwunden, zogen die Zinsen wieder an. Alte Zinsniveaus konnten jedoch nie wieder erreicht werden. Die gesamte Zinskurve ist seit langem abwärts gerichtet und die Frage ist, ob sich das jemals wieder ändern wird. So macht die Ukraine-Krise der Geldpolitik eventuell den nächsten Strich durch die Rechnung, wenn diese auch wirtschaftlich gravierende Folgen nach sich zieht. Die Geldpolitik wäre dann in einer Zwickmühle. Einerseits hätten wir dann eine grassierende Inflation, andererseits ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld. Wird man sich in einer solchen Situation wirklich für steigende Zinsen entscheiden und damit die Wirtschaft weiter belasten?

Bund Future SE

Fazit: Momentan ist davon auszugehen, dass die Zinswende weiter vorangetrieben wird. Im Bund Future sollte dies zu neuen Tiefs unterhalb von 164 % führen. Mittelfristig könnte der Future sogar deutlich stärker nachgeben. Trotz der wirklich starken charttechnischen Signale sollten sich die Bären jedoch nicht zu sicher sein.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)