Euro Bund Future hängt am Kreuzwiderstand!

Am Anleihenmarkt zeigt sich aktuell wenig Bewegung. Die EZB beschloss vergangene Woche – wenig überraschend – den Leitzins auf dem aktuellen Niveau zu belassen. Daran wird sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern. Zudem stellte die EZB-Chefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz ebenfalls klar, dass die Käufe im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP mit einem Volumen von 1.350 Milliarden Euro bis mindestens bis Mitte 2021, auf jeden Fall aber so lange laufen werden, bis der EZB-Rat der Ansicht ist, dass die Corona-Krisenphase vorbei ist. Die niedrigen Zinsen und Anleihenkaufprogramme drücken bereits seit geraumer Zeit auf die Renditen. Aktuell liegt die “Rendite” für 10jährige Bundesanleihen bei Minus 0,46 Prozent. Mit Hebelprodukten wie Mini Future Optionsscheinen können Anleger jedoch auch von kleinen Bewegungen am Zinsmarkt profitieren. Hebelprodukte auf Zinsen haben allerdings ihre spezielle Bewandtnis.

Anleger, die auf sinkende Zinsen spekulieren, müssen auf einen Kursanstieg des Euro Bund Future setzen. Der Euro Bund Future dient als Zinsbarometer für langfristige Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 8,5 und 10,5 Jahren. Dazu eignen sich z.B. Mini Future Bull oder Turbo Open End Bull Hebelpapiere. Umgekehrt gilt: Wer einen Anstieg der Zinsen erwartet muss auf einen Kursrückgang des Euro Bund Future spekulieren. Dies ist mit Mini Future Bear oder Turbo Open End Bear-Produkten darstellbar.

Charttechnischer Ausblick Euro Bund Future 9/2020

Widerstandsmarken: 176,5/176,65/176,8 Punkte Unterstützungsmarken: 175,8/176,1 Punkte Seit Mitte des Monats bewegt sich der Euro Bund Future zwischen 175,8 und 176,65 Punkten. Nach dem gestrigen Rücksetzer auf die untere Barriere drehte das Anleihenbarometer nach oben und stößt aktuell an den Kreuzwiderstand bei 176,4/176,5 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Zone, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 176,65/176,8 Punkte. Auf der Unterseite findet der Euro Bund Future einen Unterstützung bei 176,10 Punkten. Kippt der Euro Bund Future unter diese Marke droht ein Rücksetzer auf 175,8 Punkte. Euro Bund Future in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 30.06.2020 – 21.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: guidants.com Euro Bund Future in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.07.2015 – 21.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Mini Future-Bull-Optionsscheine auf den Euro Bund Future

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Knock-out Barriere in Euro Stopp-Loss Barriere in Euro Finaler Bewertungstag Euro Bund Future HZ3T7L 11,62 164,797499 166,60 Open End Euro Bund Future HZ3T7W 8,61 167,802917 169,60 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.07.2020; 11:32 Uhr Mini Future-Bear-Optionsscheine auf den Euro Bund Future

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Knock-out Barriere in Euro Stopp Loss Barriere in Euro Finaler Bewertungstag Euro Bund Future HZ3T9A 8,80 185,164626 183,40 Open End Euro Bund Future HZ3T9J 11,30 187,660099 185,80 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.07.2020; 11:44 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Knock-out Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

