Euro-Bund Future: Kapitalzuflüsse steigen

Der Gradmesser für den Wert der deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future erhält seit dem Test der Unterstützung bei 170 EUR regen Kapitalzufluss und konnte damit ein Pullback zur Oberseite starten. Verstärkt wird der Effekt noch durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran im Mittleren Osten.

Dabei ist es noch nicht lange her, dass der Euro-Bund Future bei 178,68 Euro notierte und an dieser Stelle innerhalb seines langfristigen Aufwärtstrendkanals bestehend seit 1999 seinen vorläufigen Höhepunkt markierte. Die letzten vier Monate waren von einer Konsolidierung geprägt, die das Barometer in den Bereich von rund 170,00 Euro gedrückt hatte. Aufgrund der politischen Entwicklungen im Mittleren Osten könnte diese Korrekturphase mit den Zugewinnen der letzten Tage nun ein Ende gefunden haben.

Gelingt es die aktuellen Monatshochs von 173,22 Euro nachhaltig zu überwinden, dürfte sich der Gradmesser der deutschen Bundesanleihe in Richtung 175,00 Euro weiter rauf bewegen. Bei einer weiteren Eskalation des Konfliktes könnten sogar noch einmal die Jahres- und Rekordhochs aus 2019 bei 178,68 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

Anzeichen für eine rasche Trendwende des laufenden Aufwärtstrends sind unterdessen nicht erkennbar, erst unterhalb von 170,00 Euro dürften sich weitere Abgaben in den Bereichen der jüngsten, aber untergeordneten Aufwärtstrendlinie um 167,90 Euro anschließen. Aber erst bei einem nachhaltigen Bruch dieser dürften Verkäufer vermehrt in Erscheinung treten und das Barometer in Richtung 163,90 und womöglich noch auf 158,65 Euro weiter abwärts drücken.

Euro-Bund Future (Monatschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 173,22 // 173,80 // 173,99 // 175,00 // 176,04 // 176,59 Unterstützungen: 170,86 // 170,19 // 169,65 // 168,24 // 167,70 // 166,65

