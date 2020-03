Euro-Bund Future: Kapitalzuflüsse weiter ungebrochen

Nachdem die Aktienmärkte in der abgelaufenen und in dieser Woche noch einmal ordentlich nachgegeben haben, sind Anleger vermehrt wieder in sichere Häfen geflüchtet und haben beispielsweise den Wert der deutschen Bundesanleihe sichtlich vorangetrieben. Diese konnte so gleich auf ein frisches Allzeithoch klettern und notiert derzeit bei 177,68 Euro.

Übergeordnet weist der Euro-Bund Future (BuFu) einen ungebrochenen und langfristigen Aufwärtstrend auf, dieser reichte bis Mitte letzten Jahres auf ein Verlaufshoch von 175,89 Euro aufwärts. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf eine Unterstützung bei 167,75 Euro kam es zu Beginn dieses Jahres wieder zu dynamischen Kursgewinnen und in der abgelaufenen Handelswoche auf ein frisches Rekordhoch. Die Angst ausgelöst durch das Corona-Virus treibt Investoren wieder in sichere Häfen, davon konnte auch Gold überdurchschnittlich profitieren und markierte im Bereich von 1.703 US-Dollar seinen bisherigen Jahresspitzenwert.

Beim BuFu sind die nächsten Ziele eindeutig beschrieben und liegen am 138,2 % Fibonacci-Retracement und der Kursmarke von 188,27 Euro. Bestehende Long-Positionen sollten mit einer merklichen Stopp-Anhebung enger abgesichert werden. Die weitere Vorgehensweise müsste anschließend erneut überprüft werden, ausschlaggebend wird die Ausbreitung des Corona-Virus rund um den Erdball sein.

Für den Fall eines nachhaltigen Wochenschlusskurses unterhalb der Marke von 167,75 Euro bestünde allerdings die Gefahr kurzfristiger Abgaben zurück auf einen Support aus Anfang 2019 bei 161,47 Euro. Im Zuge dessen könnten sich im weiteren Verlauf jedoch fortgesetzte Abgaben sogar auf die breite Unterstützung um 155,00 Euro breit machen.

Euro-Bund Future (Monatschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 177,68 // 178,73 // 180,00 // 180,61 // 181,43 // 182,25 Euro Unterstützungen: 175,89 // 174,04 // 172,31 // 170,63 // 170,00 // 169,58 Euro

