Euro: Europäische Gemeinschaftswährung im Aufwind

Der Euro notiert derzeit bei 1,1317 US-Dollar. Damit hat die Einheitswährung in den letzten Wochen im Vergleich zum US-Dollar massiv an Wert gewonnen. Um rund fünf Prozent ging es nach Norden – für eine Währung durchaus sehr viel. Doch weshalb kann der Euro ausgerechnet jetzt so stark zulegen?

Zum einen dürfte das Vertrauen der Investoren in die amerikanische Währung aufgrund der politischen Situation und der Unruhen in den USA schwinden, zum anderen scheint Europa (trotz der prekären Lage in Spanien und Italien) relativ glimpflich durch die Corona-Krise zu kommen.

Gerade Deutschland gewinnt international momentan an Ansehen hinzu. Kein Wunder, schließlich gilt die umsichtige Vorgehensweise in Sachen Pandemie als vorbildlich. Zumindest im Ausland, wo die Pandemie in den meisten Fällen weitaus größere Verwerfungen mitgebracht hat.

Notenbanken im Blickpunkt

Natürlich wird ein Großteil der Devisenmärkte durch die internationalen Notenbanken bestimmt. Sowohl die amerikanische Notenbank Fed als auch die Europäische Notenbank haben Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise beschlossen. Wobei die Fed weitaus höhere Maßnahmen tätigte. Erst am Mittwoch ließ der Fed-Chef, Jerome Powell, durchklingen, dass die Zinsen noch bis in das Jahr 2022 bei faktisch Null belassen werden. Dies dürfte mit ein Grund dafür sein, dass der Euro im Vergleich zum US-Dollar fester notiert.

Euro/US-Dollar vor nächster Aufwärtswelle?

Aktuell sieht es aus charttechnischer Sicht so aus, als ob der Euro mittel- bis langfristig gesehen weiter an Wert zulegen könnte. Zumindest steht derzeit der langfristige Abwärtstrend zur Disposition. Ein nachhaltiger Bruch der abwärts-gerichteten Trendlinie würde einem positiven Signal gleichkommen.

Ende Februar notierte der Euro noch bei 1,08 US-Dollar. Seitdem setzte die dynamischste Aufwärtswelle der letzten Jahre ein. Im Hoch notierte der Euro bei knapp 1,15 US-Dollar. Im Zuge der Corona-Krise ging es jedoch ebenso schnell wieder abwärts. Der Dollar diente mal wieder als Fluchtwährung in unsicheren Zeiten, der Euro fiel wieder bis unter 1,08 Dollar.

Nach einer Beruhigung der Lage mit entsprechender Bodenbildungsformation setzte der Euro in den letzten Wochen seine feste Tendenz fort. Schnell wurden wichtige Begrenzungen (Widerstände) durchbrochen. Das alte Zwischenhoch ist bereits fast schon wieder erreicht. Dies zeugt von relativer Stärke.

Charttechnik liefert ermutigende Signale

In der Abbildung ist der charttechnische Abwärtstrend der vergangenen Jahre zu sehen. Die Gemeinschaftswährung bastelt gerade am Ausbruch über die negative Trendlinie. Keine Frage, der Euro sendet momentan ermutigende Signale (was nach der Lethargie der vergangenen Jahre auch dringend nötig erscheint). Maßgeblich hierfür war der Sprung über die negative Abwärtstrendlinie.

In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der europäischen Währung seit Anfang 2018 dargestellt (Candlestick-Chart, eine Kerze entspricht einer Woche):

Mit dem Bruch des Abwärtstrends würde sich nach der Lehre der Charttechnik die Aussichten für die Währung verbessern. Eine neue Aufwärtsbewegung wäre in diesem Fall wahrscheinlicher als ein erneuter Rückfall.

Mittelfristig sind steigende Notierungen wahrscheinlich. Als Kursziel der nächsten Monate gilt der Bereich von rund 1,15 Dollar. Im weiteren Verlauf sind auch Notierungen von 1,18 US-Dollar denkbar. An dieser Marke verläuft ebenfalls ein charttechnischer Widerstand. Das positive Gesamtbild für den Euro würde sich erst mit einem Rutsch der Währung unter 1,11 US-Dollar eintrüben. In diesem Fall müsste der jüngste Ausbruch als Fehlsignal betrachtet werden.