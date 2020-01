EURO STOXX 50-Future: Technische Doppelstrategie

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vergangenen Woche haben der EURO STOXX 50-Future ca. 25 und der DAX-Future ca. 300 Punkte gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten unter anderem der chinesischen Dezember-Import- und Exportindex, die Dezember-USA-CPI-Daten (alle 14.01.), die Dezember-USAPPI Daten, die Nov.-EWU-Industrieproduktion (beide 15.01.), das chinesischen-Q4-BIP, die Dezember- USA-Kapazitätsauslastung/-Industrieproduktion, die Januar-Daten der Uni Michigan sowie die Dezember-EWU-CPI-Daten (alle 17.01.) erwartet. Mit Blick auf die neue Woche deutet sich - mit dem Rückenwind der stabilen Wall Street - eine Fortsetzung der freundlichen Stimmung an den europäischen Aktienmärkten an.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit August 2019 (Start bei 3.200) in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie: 3.685). Hierbei gibt es bisher ein Wechselspiel aus (Trading-)Kaufsignalen, kurzfristige Aufwärtstrends und Konsolidierung. Seit Mitte Dezember 2019 befindet sich der Future wieder in einer Konsolidierung (Support: 3.688 - 3.715; Resistance: 3.800) im Umfeld der 10-Tage-Linie. Diese hat wieder einen trendbestätigenden Charakter, wobei der Future am (Sprung über 3.800) arbeitet. Deshalb bietet sich eine technische Doppelstrategie an. Sollte der Future über 3.820 steigen (Trading-Kaufsignal) wird das EURO STOXX 50-Portfoliobeta auf 1,1 angehoben. Solange dies noch nicht vorliegt, bleibt der konservative Verkauf von März-EURO STOXX 50-Puts, Basis 3.400 interessant.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ280MCJ280M Long EURO STOXX 50-Future Faktor: 6 CJ280ACJ280A Short EURO STOXX 50-Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Kontakt bei Fragen und Anregungen Bei Fragen zu unseren Produkten rufen Sie uns an unter 069 – 136 47845. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an zertifikate@commerzbank.com.

Aktueller Link