EURO STOXX 50-Future: Warten auf das neue (Trading-)Signal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Dienstagshandel war neben Makro-Newsflow (z.B. US-CPI-Daten unter Erwartungen) vom aufkommenden Mikro-Newsflow der Berichtssaison geprägt. Dabei zeigte sich - imUmfeld steigender Rohstoffpreise (z.B. bei Agrargütern) - nach der Rekordfahrt der Vortage ein Mixed Picture an der Wall Street und an den europäischen Aktienmärkten. Unter den europäischen Sektoren fielen u.a. der STOXX Pers. & HH-Goods (+0,7%; intakte Aufwärtstrends) und der STOXX Travel & Leisure (+0,7%; trendbestätigende Konsolidierung) positiv auf. Demgegenüber hielten die Gewinnmitnahmen beim STOXX Oil & Gas (-0,4%; Rutsch unter die 10-Tage Linie) an. Mit Blick auf die zweite Wochenhälfte sollte die Einarbeitung von Makro- und Mikro-Newsflow (z.B. US-/China-Handelsvertrag; weitere Finanzdaten von US-Banken) den Markt weiterhin prägen. Dabei sollte insgesamt der positive Grundton bestehen bleiben.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit August 2019 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.705). Im November 2019 startete der Future eine Seitwärtspendelbewegung zwischen 3.578 und 3.715, welche er Mitte Dezember 2019 mit einem Kaufsignal nach oben verließ. Seit dem Erreichen der Highs bei 3.800 durchläuft der Future eine kurzfristige Konsolidierung. Trotz des nach oben trendbestätigenden Charakters dieser Konsolidierung fehlt weiterhin ein neues (Trading-)Signal. Solange dies nicht vorliegt, bleibt es beim konservativen Verkauf von März EURO STOXX 50-Puts, Basis 3.400.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ280MCJ280M Long EURO STOXX 50-Future Faktor: 6 CJ280ACJ280A Short EURO STOXX 50-Future Faktor: -6

