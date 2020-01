EURO STOXX 50-Future: Zurück auf Klettertour

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von der „De-Eskalation“ bzgl. der Lage im Nahen Osten kam es an den internationalen Finanzmärkten bei den klassischen „Save Haven-Investments“ z. B. Gold-Future zu (Trading-)Take-Profits, während die Aktienmärkte von Shortdeckungen und selektiven Investments profitierten. Während an den US-Aktienmärkten z.B. am Nasdaq schon wieder neue All-Time-Highs lieferten, konnten die europäischen Aktienmärkte die Trading-Märkte und die Konsolidierungsstimmung verteidigen. Mit Blick auf den Rest der Woche sollte sich wieder ein freundlicher Grundton, wie er am ersten Handelstag des Jahres vorlag, ergeben.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future unverändert in dem seit einigen Monaten bestehenden Aufwärtstrend, dessen Aufwärtstrendlinie jetzt bei 3.670 angekommen ist. Den kurzfristigen Aufwärtstrend (seit Anfang Dezember 2019: Kursanstieg von 3.578 auf die neuen Hausse-Tops um 3.798) hat der Future in den letzten Tagen - bei deutlich erhöhter Intraday-Vola - zur Seite in einen Trading-Markt (Support: 3.688 - 3.715; Resistance um 3.798) im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie verlassen. Diese (Mini-Konsolidierung, die bisher insgesamt von leicht fallenden Handelsvolumina begleitet ist, hat bisher einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn der Future in den letzten Handelstagen der Woche wieder an die Resistance-Zone um 3.800 geführt wird. Solange aber noch kein neues Trading-(Kauf-) Signal (Sprung über 3.800) vorliegt, bleibt die Positionierung auf den konservativen Verkauf von EURO STOXX 50-Puts, Baiss 3.300 beschränkt.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CJ280MCJ280M Long EURO STOXX 50-Future Faktor: 6 CJ280ACJ280A Short EURO STOXX 50-Future Faktor: -6 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

