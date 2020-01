EURO STOXX 50 - Kaufwelle kann weitergehen

Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit einem Tief bei 1.765 Punkten aus dem März 2009 in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung markierte der Index im Mai 2015 ein Hoch bei 3.836 Punkten. Anschließend konsolidierte der Index mehrere Jahre volatil seitwärts. Im Oktober durchbrach er seinen Abwärtstrend seit dem Jahr 2000, nachdem dieser Trend in den Jahren zuvor mehrfach leicht abgeflacht wurde. Anfang November gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Mai 2015. Anschließend kletterte der Index auf ein Hoch bei 3.733 Punkten.

Nach einem Rücksetzer auf 3.594 Punkten und damit auch auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Mai 2015 drehte der Index wieder nach oben und kletterte auch über 3.755 Punkte. In dieser Woche fiel der Index unter 3.733 Punkte zurück, allerdings gab der Aufwärtstrend seit August 2019 bei aktuell ca. 3.714 Punkten Halt. Dort drehte der Index nach oben und steigt heute sogar auf ein neues Hoch in der Rally seit August 2019 an. Damit ist der Weg bis zum Widerstand bei 3.836 Punkten nicht mehr weit.

Rally intakt!

Die Rally im Euro Stoxx 50 wird aktuell frisch bestätigt. Ein Ausbruch über 3.836 Punkte wäre eine weitere Bestätigung. Das nächste größere Ziel liegt bei ca. 4.050 Punkten. Ein Rückfall unter das Tief aus dieser Woche bei 3.710 Punkte wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen.

EURO STOXX 50

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)