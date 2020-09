Euro um 1,20 - Hält Dollar-Schwäche an?

Bleiben die Zinsen in den USA viel länger niedrig als gedacht? Was spricht weiter für den EURO? Zieht die EZB mit den Inflationszielen mit? Ist das Thema Negativzinsen in den USA vom Tisch? Fragen von Antje Erhard an Michael Blumenroth, Deutsche Bank.

Zugehörige Wertpapiere: EU0009652759