Euro wird immer teurer - n-tv Zertifikate vom 05.10.2020

Der Euro hat in den vergangenen Monaten eine starke Rally hingelegt und gegenüber dem US-Dollar einiges an Boden gutgemacht. Das lag nicht zuletzt an der Geldpolitik der US-Notenbank. Wie Trader die Schwankungen von Euro und Dollar nutzen, darüber spricht Friedhelm Tilgen (n-tv) mit Christian Köker von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6050G0aiy►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6051G0aiJ#euro #dollar #devisenmarkt

Abonnieren Sie auch den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Analysen und Handelsideen für Sie bereit stehen.