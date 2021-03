Euro-Zonen-Finanzminister wollen Hilfen bis Ende 2022 fortsetzen

Brüssel (Reuters) - Die Finanzminister der Euro-Zone haben angesichts der Corona-Pandemie Wirtschaftshilfen bis Ende 2022 zugesichert.

Mit den steigenden Schulden werde man sich erst befassen, wenn die Konjunktur sich erhole, hieß es am Montag in einer Erklärung der sogenannten Euro-Gruppe. Vor einigen Tagen hatte die EU-Kommission erklärt, die Schuldenobergrenzen in der Staatengemeinschaften sollten auch im kommenden Jahr ausgesetzt bleiben. Die Wirtschaft in der Euro-Zone schrumpfte wegen der Lockdowns im vergangenen Jahr um 6,6 Prozent, zahlreiche Unternehmen überlebten nur Dank staatlicher Hilfen. Die Kommission geht von einem Wachstum von 3,8 Prozent in diesem und dem kommenden Jahr aus.