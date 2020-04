Eurogruppen-Chef schließt Corona-Bonds nicht aus

Rom (Reuters) - Eurogruppen-Chef Mario Centeno hält Corona-Bonds für eine mögliche Antwort der Währungsunion auf die erwartete schwere Rezession infolge der Virus-Krise.

"Es gibt einen Vorschlag, den europäischen Haushalt zu nutzen, und einen für die Ausgabe gemeinsamer Schulden", sagte Mario Centeno der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera". "Und das eine schließt das andere nicht aus." Auf die Frage, ob gemeinsame Anleihen ausgegeben werden könnten, antwortete er: "Nicht unbedingt, aber ich schließe es nicht aus." Bisher sträubt sich unter anderem Deutschland, über Corona-Bonds für hoch verschuldete Partnerländer wie Italien mitzuhaften.

Centeno forderte, dass ein Teil der Mittel, die die Mitgliedsstaaten zur Wiederbelebung der Konjunktur benötigten, bis zum späten Frühjahr oder Frühsommer zur Verfügung gestellt werden müssten. Das Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union werde frühestens in zwei Jahren wieder das Vor-Krisen-Niveau von 2019 erreichen, sagte er. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die Wirtschaft der Euro-Zone in diesem Jahr wegen der Corona-Krise um 7,5 Prozent schrumpfen wird.