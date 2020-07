Eurogruppenchef Donohoe jetzt auch Chefkontrolleur bei Rettungsfonds ESM

Berlin (Reuters) - Der irische Finanzminister Paschal Donohoe ist als neuer Eurogruppenchef auch zum Chefkontrolleur des Rettungsfonds ESM ernannt worden.

Er sei in dieser Funktion rückwirkend zum 17. Juli Nachfolger des Portugiesen Mario Centeno, teilte der ESM am Montag in Luxemburg mit. ESM-Chef Klaus Regling sagte, Donohoe sei einer der am längsten agierenden Finanzminister in der Euro-Zone, seit 2017 im Amt. In dieser Zeit sei Irland eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Europa gewesen. Als wichtige Aufgaben nannte Regling, auf mögliche Anfragen zu Corona-bedingten Hilfskrediten des ESM zu antworten und die Reform des europäischen Rettungsfonds voranzutreiben.