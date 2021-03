EUROIMMUN bringt ultraschnelles automatisiertes Mikroskop und intelligente Software für moderne Befunderhebung am Bildschirm auf den Markt

EUROIMMUN, a PerkinElmer, Inc. company, gab heute die Markteinführung des kompakten Immunfluoreszenz-Mikroskops EUROPattern Microscope Live (EPML) mit EUROLabOffice 4.0 (ELO 4.0), der vierten Generation von EUROIMMUNs etablierter Labormanagement-Software, bekannt. Das System aus Hardware und Software ermöglicht eine ultraschnelle automatisierte Bildaufnahme sowie Musterklassifizierung und Titerberechnung für eine moderne Befundung am Computerbildschirm.

Mithilfe indirekter Immunfluoreszenztests (IIFT) können zu diagnostischen Zwecken Antikörper in einer Patientenprobe nachgewiesen werden. Die klassische manuelle Auswertung der IIFT unter dem Fluoreszenzmikroskop ist jedoch zeitaufwendig und erfordert neben einer Dunkelkammer auch sehr erfahrenes Personal. Die automatisierte Mikroskopie stellt eine moderne Lösung für diese Herausforderungen dar und trägt zur Standardisierung der IIFT-Ergebnisinterpretation bei.

“Mit der Kombination aus EUROPattern Microscope Live und EUROLabOffice 4.0 bieten wir ein kompaktes System, das sich für jedes Diagnostiklabor lohnt,” sagt Dr. Wolfgang Schlumberger, Vorstandsvorsitzender von EUROIMMUN. “Es lässt sich unter jeglichen Lichtbedingungen in allen Räumlichkeiten eines Labors einsetzen, um die Qualität und Effizienz indirekter Immunfluoreszenzanalysen zu steigern. Hervorzuheben ist dabei vor allem die bislang unerreichte Geschwindigkeit der automatischen Bildaufnahme und -verarbeitung.”

Dank einer neuen Laser-Fokustechnologie kann das Mikroskop hochqualitative Immunfluoreszenzbilder in weniger als zwei Sekunden pro Bild aufnehmen und auswerten. Das System erkennt selbstständig eine große Anzahl von Immunfluoreszenzmustern, die auf bestimmte Antikörper in der Patientenprobe und damit assoziierte Autoimmunerkrankungen, wie rheumatoide Arthritis, systemischer Lupus erythematodes, Vaskulitis oder Autoimmunhepatitis hindeuten. Es bietet eine Positiv-/Negativ-Klassifizierung für unterschiedlichste Substrate und erkennt mithilfe von Deep-Learning-Algorithmen auch die Muster von antinukleären Antikörpern (ANA, gemäß International Consensus in Antinulcear Antibody Patterns) und Antikörpern gegen cytoplasmatische Antigene neutrophiler Granulocyten (ANCA). Der Touchscreen erlaubt selbst während der automatischen Bildverarbeitung eine einfache Live-Mikroskopie per Multitouch-Navigation und Zwei-Finger-Zoom-Funktion.

ELO 4.0 erleichtert und beschleunigt nicht nur die IIFT-Diagnostik sondern auch die Ergebnisbewertung vieler anderer diagnostischer Verfahren, indem es als zentrale Schnittstelle zwischen den Laborautomaten, den unterschiedlichen Arbeitsplätzen und dem Laborinformationssystem fungiert. Neben der umfassenden Vernetzung des Labors leistet die Software ein intelligentes und intuitives Datenmanagement. Alle Informationen fließen in einer übersichtlichen Ergebnisanzeige zusammen, die dem Anwender einen umfassenden Blick auf den Patienten, inklusive seiner Vorbefunde, gewährt und so zu einer schnelleren und verlässlicheren Diagnose beitragen kann.

Neben diesen beiden Neuheiten bietet EUROIMMUN als namhafter Hersteller diagnostischer Testsysteme auch eine große Bandbreite weiterer Automatisierungslösungen für die IIFT sowie für Enzyme-linked Immunosorbent Assays, Chemilumineszenz-Immunassays, Immunblots und molekulargentische Tests, die den Anforderungen von Diagnostiklaboren jeder Größe gerecht werden.

About PerkinElmer

PerkinElmer enables scientists, researchers and clinicians to address their most critical challenges across science and healthcare. With a mission focused on innovating for a healthier world, we deliver unique solutions to serve the diagnostics, life sciences, food and applied markets. We strategically partner with customers to enable earlier and more accurate insights supported by deep market knowledge and technical expertise. Our dedicated team of about 14,000 employees worldwide is passionate about helping customers work to create healthier families, improve the quality of life, and sustain the wellbeing and longevity of people globally. The Company reported revenue of approximately $3.8 billion in 2020, serves customers in 190 countries, and is a component of the S&P 500 index. Additional information is available through 1-877-PKI-NYSE, or at www.perkinelmer.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210316005165/de/

Media Relations:



Chet Murray

(781) 663-5719

chet.murray@perkinelmer.com