Europa seit Jahresbeginn - Ich glaube, mich tritt ein Pferd

ATX - WKN: 969191 - ISIN: AT0000999982 - Kurs: 2.175,28 Pkt (Citi Indikation)

Chart1: Der Vergleich seit Jahresbeginn 2020.Chart2: Vergleich auf Sicht von 2 Jahren.

Bezugspunkt ist die 100 % Marke. Der Wert von 67 % des ATX seit Jahresbeginn bedeutet, dass der ATX seit Anfang 2020 um ca. 33 % gefallen ist. Der Wert von 74 % für den DAX bedeutet, dass der DAX seit Jahresbeginn mit ca. 26 % im Minus steht.

CAC40: FrankreichAEX: NiederlandeBel20: BelgienPSI20: PortugalFTSEMib: ItalienFTSE100: UKIbex35: SpanienATX: ÖsterreichSMI: SchweizDAX: Deutschland

( DAX, CAC40, etc notieren in Euro, der SMI in schweizer Franken und der britische FTSE100 in Pfundsterling.)

35.151 Trader folgen mir auf Guidants: Bitte hier klicken. Dort gibt es erheblich mehr von mir zu lesen! Melden Sie sich gerne geschwind kostenfrei an.

Europa1Europa2

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)